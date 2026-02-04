Alex Saab fue capturado en Venezuela

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Fuentes de inteligencia en Estados Unidos confirmaron a Caracol Radio que el empresario Alex Saab, conocido como el testaferro de Nicolás Maduro, fue capturado en Venezuela para su posible extradición a Estados Unidos.

Caracol Radio también conoció que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional lo tiene en su poder.

Saab fue capturado en una operación conjunta entre las autoridades de Venezuela y el FBI y el a las 2:30 de la mañana.

Además de Saab, Raúl Belisario Gorrín, vinculada a Globovisión, también fue capturado en el operativo.

¿Quién es Álex Saab?

Saab, de origen libanés pero nacido en Barranquilla el 21 de diciembre de 1971, es descrito como un “diplomático vinculado” a Venezuela desde el año 2000 por cuenta de negocios de construcción y como partícipe de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Durante sus años de vínculo con el chavismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano asegura que Saab logró “importantes acuerdos con empresas mexicanas, turcas, colombianas y de otros países” para el programa CLAP.

Adicionalmente, Saab fue nombrado en 2018 como “enviado especial de la República Bolivariana de Venezuela, lo que lo convirtió en un funcionario diplomático para realizar labores humanitarias”.

¿Segundo round con Estados Unidos?

Saab fue detenido en Cabo Verde en 2020 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde la Justicia lo acusó de conspiración para lavado de dinero y de ser “testaferro” del Gobierno venezolano.

Por este caso, estuvo preso en Estados Unidos desde octubre de 2021 hasta diciembre de 2023, cuando fue liberado tras un perdón presidencial firmado por el entonces mandatario de Estados Unidos, Joe Biden.

CARACAS, VENEZUELA - DECEMBER 20: The President of the Bolivarian Republic of Venezuela, Nicolas Maduro (not seen), bids farewell to the businessman Alex Saab at the Miraflores Palace, in Caracas, Venezuela on December 20, 2023. The Colombian businessman and diplomat Alex Saab, was released this Wednesday. In exchange, Caracas agreed to release 36 people, including 12 American citizens.

¿Hay cargos contra Saab en Estados Unidos?

No. En marzo de 2024, la justicia estadounidense desestimó definitivamente todos los cargos que pesaban sobre Alex Saab, quien fue puesto en libertad en 2023 tras el perdón presidencial de Joe Biden.

Según consta en una moción con fecha del jueves 21 de marzo e ingresada en la corte el día anterior, el magistrado federal Robert Scola concedió la desestimación de todos los cargos que pesaban contra Saab.

Sobre Saab pesaban 8 cargos entre los que se incluye conspiración para blanquear dinero y hacer parte de una red de corrupción para generar sobrecostos en las cajas de alimentos subsidiadas por Venezuela.

La salida de Alex Saab del gabinete chavista

Semanas después de la captura de Nicolás Maduro, Saab salió de la jefatura del Ministerio de Industrias y Producción Nacional con el de Comercio Nacional. A Saab lo reemplazó Luis Villegas.

El ahora exfuncionario fue designado por Maduro, en octubre de 2024, como ministro de Industria y Producción Nacional en sustitución de Pedro Tellechea, a quien el mandatario había nombrado para el cargo en agosto de ese año, pero luego fue arrestado.

