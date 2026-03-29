Nicolás Maduro y Cilia Flores llaman a la paz y la unión, tras su audiencia en Nueva York

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores hicieron un llamado a la paz, la unión nacional y el diálogo, luego de su reciente comparecencia en una audiencia judicial en Nueva York.

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A través de un mensaje público, ambos insistieron en la necesidad de fortalecer la convivencia y el entendimiento, en medio del contexto político y judicial que enfrentan. “Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas”, expresaron

Asimismo, instaron a la ciudad a mantenerse en el camino del respeto y el diálogo. “Que nadie se aparte del camino de la convivencia y del respeto”, añadieron.

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Maduro y Flores, además, aseguraron que se mantienen “firmes y serenos” frente al proceso judicial en curso, dando a conocer su postura ante las acusaciones y proyectando tranquilidad ante la opinión pública.