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21 abr 2026 Actualizado 18:00

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Política

Abelardo De La Espriella pide a medios fijar reglas del debate: “no dejen que Cepeda los desplace”

El candidato presidencial aseguró que lo que está haciendo el aspirante del Pacto Histórico, al imponer condiciones, es “coartar la libertad de expresión”.

Abelardo de la Espriella pide a los medios de comunicación que fijen las condiciones del debate presidencial. / Foto: Suministrada

Abelardo de la Espriella pide a los medios de comunicación que fijen las condiciones del debate presidencial. / Foto: Suministrada

Abelardo de la Espriella pide a los medios de comunicación que fijen las condiciones del debate presidencial. / Foto: Suministrada

Kamila Correa

El abogado y candidato presidencial Abelardo De La Espriella les envió una carta abierta a los medios de comunicación en la que les pide fijar las reglas del debate público con Iván Cepeda y Paloma Valencia, y no permitir que el aspirante del Pacto asuma esa función.

Y es que Cepeda ha puesto una serie de condiciones para adelantar la discusión, entre ellas un orden, un temario y un moderador imparcial con el que no tenga que debatir.

“Cepeda no quiere un debate: quiere un espectáculo controlado, con preguntas aprobadas, temas preestablecidos y un guion escrito a su medida para no responder por la herencia de Petro, por ‘La Paz Total’ que ha sido un desastre, por la corrupción que ha carcomido al país, por sus nexos y los de su jefe con el narcoterrorismo”, dijo en la misiva.

Y aseguró que, contrario a su contendor, “se somete a las reglas que la prensa libre, en su leal saber y entender, determine”.

Por lo tanto, aclaró que no les impondrá vetos a las preguntas, ni pactará el temario del debate.

“Por eso les pido, con la autoridad moral de quien no evade el escrutinio público: tomen ustedes las riendas. Organicen el debate o los debates. Fijen las reglas, elijan los moderadores, determinen el formato y el escenario. Hagan lo que es su deber y su experticia: piensen en el pueblo y su derecho a informarse por encima de cualquier candidato; no permitan que Cepeda los desplace”, agregó.

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