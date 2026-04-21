Abelardo De La Espriella pide a medios fijar reglas del debate: “no dejen que Cepeda los desplace”

Abelardo de la Espriella pide a los medios de comunicación que fijen las condiciones del debate presidencial. / Foto: Suministrada

El abogado y candidato presidencial Abelardo De La Espriella les envió una carta abierta a los medios de comunicación en la que les pide fijar las reglas del debate público con Iván Cepeda y Paloma Valencia, y no permitir que el aspirante del Pacto asuma esa función.

Y es que Cepeda ha puesto una serie de condiciones para adelantar la discusión, entre ellas un orden, un temario y un moderador imparcial con el que no tenga que debatir.

“Cepeda no quiere un debate: quiere un espectáculo controlado, con preguntas aprobadas, temas preestablecidos y un guion escrito a su medida para no responder por la herencia de Petro, por ‘La Paz Total’ que ha sido un desastre, por la corrupción que ha carcomido al país, por sus nexos y los de su jefe con el narcoterrorismo”, dijo en la misiva.

Y aseguró que, contrario a su contendor, “se somete a las reglas que la prensa libre, en su leal saber y entender, determine”.

Por lo tanto, aclaró que no les impondrá vetos a las preguntas, ni pactará el temario del debate.

“Por eso les pido, con la autoridad moral de quien no evade el escrutinio público: tomen ustedes las riendas. Organicen el debate o los debates. Fijen las reglas, elijan los moderadores, determinen el formato y el escenario. Hagan lo que es su deber y su experticia: piensen en el pueblo y su derecho a informarse por encima de cualquier candidato; no permitan que Cepeda los desplace”, agregó.

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