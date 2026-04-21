Esta es la ‘bitácora’ de acciones de la Fiscalía para intentar regreso de Diego Marín a Colombia

En medio de los señalamientos que ha hecho el presidente Gustavo Petro a la Fiscalía General de la Nación por los tropiezos que se han registrado en el trámite de extradición de Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’ y quien es considerado por las autoridades colombianas como el “zar del contrabando”, 6AM W conoció un informe que detalla las acciones del ente acusador para buscar el regreso de Marín a Colombia.

Se trata de un documento con membrete de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, que se titula “Trámites de extradición ACTIVA de DIEGO MARÍN BUITRAGO – alias “Papá Pitufo y el Contrabandista” y describe el proceso legal para lograr la extradición desde Portugal, país donde el presunto contrabandista se encuentra libre, a la espera de que se defina una solicitud de asilo.

La Fiscalía dice que el caso está a cargo de una fiscalía especializada en corrupción y que a Marín Buitrago se le investiga por concierto para delinquir agravado (participar en una organización criminal) y cohecho (sobornar o intentar sobornar a funcionarios).

Con fechas puntuales, agrega que para poder ubicarlo y capturarlo internacionalmente:

El 19 de marzo de 2024 la Dirección de Asuntos Internacionales presentó ante el Ministerio de Justicia y del Derecho la solicitud formal de extradición.

Se solicitó una notificación roja de INTERPOL la cual fue publicada el 5 de abril de 2024, con un capítulo sobre las gestiones cuando Diego Marín Buitrago estaba en España y otro después de que llega a Portugal.

El 19 de diciembre de 2024, la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación presentó ante el Ministerio de Justicia y del Derecho la solicitud formal de extradición, basándose en el principio de reciprocidad.

El 4 de febrero de 2025, producto de las solicitudes formales de Asistencias Judiciales elevadas por la Fiscal de Conocimiento, por conducto de la Dirección de Asuntos Internacionales ante las autoridades portuguesas, el Juzgado 48 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá mediante Audiencia estableció una medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro de reclusión al ciudadano Diego Marín Buitrago.

El 4 de febrero de 2025, la Dirección de Asuntos Internacionales por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitió a las autoridades de la República Portuguesa información complementaria al pedido formal de extradición.

El 11 de febrero de 2025, la Fiscalía le pide al Ministerio de Justicia y del Derecho reiterar a las autoridades portuguesas, que persistía el interés en la ejecución de la entrega en extradición.

El 9 de junio de 2025, luego de que Diego Marín queda libre en Portugal por cuenta de una acción de habeas corpus, la Dirección de Asuntos Internacionales solicitó a las autoridades de la República Portuguesa, la imposición de medidas coercitivas tales como: (i) prohibición de salida de la República de Portugal, (ii) retención o decomiso del pasaporte o pasaportes, (iii) presentaciones personales periódicas, (iv) la imposición de un mecanismo de monitoreo electrónico, (v) residencia vigilada u otras, sin dejar de lado que el señor Diego Marín Buitrago, fue privado de la libertad en la República Portuguesa, luego de haber evadido el pedido de extradición que se adelantó en el Reino de España.

En conclusión, el documento explica paso a paso cómo las autoridades colombianas están coordinando acciones nacionales e internacionales para extraditarlo, pese a que el presidente Petro asegura que “la Fiscalía nunca investigó a Marín” y que “sacaron de la investigación del expediente a quien sabía del proceso, y metieron a una fiscal que comenzó una nueva investigación pero solo sobre hechos desde el año 2023, dejando los 38 años de los que Diego Marín quería confesar todo” y que era su “interés”.