Horóscopo del profesor Salomón el 22 de abril de 2026: Tauro y Sagitario tendrán buenas noticias

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este miércoles 22 de abril de 2026. Hay signos como Aries y Géminis que tendrán malas noticias, aunque esto no es motivo para dejarse llevar por la corriente, mientras que otros como Libra y Sagitario tendrán un momento de abundancia gracias al buen trabajo que han hecho.

El 22 (2+2=4) destaca por ser el número maestro. A quienes nacen en este día se les considera personas que vienen a guiar los caminos de los demás por medio de la enseñanza y las facultades de la maestría. En este sentido, son alegres, honestas y les gusta la verdad. Su número es el 7488.

El profesor Salomón le recomienda que compre una matera y siembre una planta por usted mismo(a). Esto representa bendiciones en amor, salud y prosperidad en este año.

Recomendación del día

Para hoy, el color del día es el verde .

. El número, 6098 .

. La fruta para comer: fresa .

. Esta noche, deje un vaso con agua al sereno y mañana enjuáguese con esta después del baño normal.

Por otro lado, hoy es el último día de luna nueva, que simboliza el inicio de un nuevo proyecto o sentimiento que rondará por sus alrededores.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Algunos integrantes de esta casa zodiacal sufrirán una mala noticia, ya que tendrán algún bloqueo en uno de sus proyectos y las situaciones no se van a dar como quieren. También otros arianos deben tener cuidado con su salud, ya que podrán tener una afección en su estómago. Sin embargo, esto no quiere decir que el mundo se acabó o que ya no se puede hacer más. Ya verá cómo las cosas estarán mejorando pronto.

Número: 5815

Tauro

Van a llegar buenas oportunidades de ganar dinero, de recuperar, de activar, de fortalecer la recompensa de las cosas bien hechas. Alégrese por eso, pues, aunque desearía que estas cosas se hubiesen dado en otro tiempo, tiene que saber dejar las tristezas en el pasado y agradecer por las oportunidades que se presentan en cada época. Así logrará ser más feliz.

Número: 0123

Géminis

Parece que algunas cosas no han querido cuajar como quería. Tranquilo(a), sencillamente hay cosas que no son. De pronto uno se ilusiona mucho, pero no es lo que le corresponde. Los arcanos insisten en que se van a revelar cosas interesantes, pero a la par del esfuerzo se necesita paciencia para que llegue aquella bendición que le espera.

Número: 5845

Cáncer

Va a llegar una plata de manera inesperada, así que hay que aprovechar esta bendición. En este sentido, a algunos cancerianos se les presentará la posibilidad de un viaje y el mensaje es claro: hágalo. Esto significará algo que luego les servirá para su apartado laboral, así que solucionen sus pendientes para permitirse esta buena nueva.

Número: 4078

Leo

A los leoninos les llegará una racha de cosas bonitas que les augura el tarot. Deben saber aprovechar esta ventana de oportunidad para hacer lo que su corazón desea, como viajes, emprendimientos, renovaciones y cosas de este estilo. Eso sí, la gran excepción será en materia de amor, ya que los arcanos vislumbran que debe realizar cambios en su actitud para evitar un futuro conflicto o decepción.

Número: 5968

Virgo

Los nativos de Virgo recibirán una noticia económica interesante en los siguientes días, pues les aprobarán un préstamo o recibirán un dinero que va a poder disfrutar, hacer una inversión o hacer algunas nuevas proyecciones que tienen en mente. Teniendo esto en cuenta, algunos integrantes de este signo tienen un proyecto de negocio con un carro y sepan que se dará bien si se animan a llevarlo a cabo. Y, para rematar, a ciertos virginianos les tocarán las puertas de su corazón, por lo que será importante atender a este llamado.

Número: 1464

Libra

A los librianos les espera una marcha triunfal gracias a un arcano del poder. Eso significa el vencimiento de los enemigos y las cosas negativas que le traerán estabilidad y tranquilidad. Después de esto vendrán propuestas nuevas y posibles firmas que algunos de estos nativos de signo deben concretar, así que vayan meditando qué pueden llevar a cabo próximamente

Número: 0462

Escorpio

A los escorpianos se les ha bendecido con una gran magia representada en un sentido mejorado de su intuición. Así, podrán detectar oportunidades y peligros de los que deben estar atentos. Añadido a esto, de una forma inesperada llega un dinero que calmará sus nervios y dará tranquilidad a los nativos de este signo. Aprovechen este buen momento.

Número: 0498

Sagitario

El ángel de la abundancia está manifestándose sobre esta casa zodiacal. Prepárese, porque si quiere llevar a cabo algo relacionado a un negocio, le va a salir bien, pero haga las cosas con calma. El afán no es el camino para que los proyectos estén saliendo. Recuerde que el tiempo de Dios es perfecto.

Número: 9970

Capricornio

Al igual que sus congéneres de tierra, Tauro y Virgo, los capricornianos gozarán de una bendición de dinero, lo que les permitirá considerar oportunidades de viaje o inversión en su trabajo. Deberán ser estratégicos, ya que esta ventana puede mejorar su condición laboral y ampliar sus capacidades

Número: 7018

Acuario

Las bendiciones estarán llegando a esta casa zodiacal en todos los campos, tanto en proyectos, en dinero, como en amor. Eso sí, habrá mucho trabajo y compromisos, pero esté seguro(a) que le darán buenos resultados. Finalmente, algunos acuarianos deberán tener cuidado con su espalda/columna, pues pronto les estará molestando un poco en el ámbito de salud, por lo que vale la pena hacerse un chequeo y descartar afecciones mayores.

Número: 4088

Piscis

Calma, siga adelante con sus proyectos. Así no crean las personas o usted mismo en lo que está haciendo, insista, porque en cualquier momento se dará el cambio que tanto ansía. Tenga en cuenta que pronto se verá algo nuevo con lo laboral y también tendrá recompensas económicas, por lo que deberá planear de una vez cómo podrá dar un paso adelante en lo que quiere.

Número: 0125

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