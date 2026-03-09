Compra de vehículos usados en Colombia: 4 tendencias clave que están cambiando el sector motor

El mercado de vehículos usados en Colombia atraviesa una transformación impulsada por la tecnología, la digitalización y nuevas formas de acceso a la movilidad.

Cada vez más, los compradores buscan procesos más ágiles, transparentes y con mayor información antes de tomar una decisión y adquirir un vehículo.

En este contexto, WCAR expertos en tecnología enfocada en la compra, venta, financiación y aseguramiento de vehículos, realizó el evento “Evoluciona o Desaparece 2.0”, con un espacio de análisis sobre las tendencias que están redefiniendo la industria automotriz y que reunió a representantes de los sectores financiero, asegurador y tecnológico.

La jornada también marcó la apertura oficial del Hub W4 en Morato, un centro enfocado en procesos digitales para la comercialización de vehículos usados.

¿Cuáles son las tendencias que transforman la compra de carros usados?

De acuerdo con los especialistas en este sector, se vienen presentando varios cambios que ya están impactando la forma en que los colombianos compran y venden vehículos usados.

Entre las principales tendencias se encuentran:

Digitalización de procesos de compra y venta

de procesos de compra y venta Uso de datos para generar confianza en las transacciones

generar confianza en las transacciones Nuevos modelos de acceso a la movilidad

Integración de herramientas tecnológicas para mantenimiento y seguimiento

Por otro lado, los expertos también afirmaron que el mercado ya no se mueve únicamente por factores tradicionales como el precio o la potencia del motor, sino también por la experiencia digital y la transparencia de la información disponible para el comprador.

Según explicó Walter Carvajal, gerente general y fundador de WCAR, estas herramientas están impulsando una transformación profunda en la industria.

“Hay empresas que han desaparecido por no adaptarse a los cambios tecnológicos. Algunos concesionarios cerraron porque sus procesos y sistemas se quedaron obsoletos”, señaló.

Cómo captar al cliente con la evolución en el mercado

Uno de los principales mensajes del encuentro fue que la transformación del sector debe enfocarse en las necesidades del consumidor.

Según Carvajal, muchas empresas han priorizado la innovación tecnológica sin tener en cuenta la experiencia del usuario.

“Las compañías se concentran en lanzar tecnologías llamativas, pero la evolución debe girar alrededor de lo que el usuario realmente necesita y no únicamente hacia las modas tecnológicas”, explicó.

Este cambio de enfoque responde a un consumidor cada vez más informado, que compara opciones, revisa antecedentes del vehículo y exige mayor transparencia en el proceso de compra.

Estas son las innovaciones tecnológicas en el sector automotor

Otro de los temas que priorizan los expertos, es la llegada de nuevas tecnologías que podrían cambiar los modelos tradicionales de compraventa.

Entre estas innovaciones destacan:

Tokenización de inventarios, que permite digitalizar activos para facilitar su comercialización.

Propiedad fraccionada de vehículos, una modalidad que permite compartir la propiedad de un automóvil.

Mantenimiento predictivo basado en software, que anticipa fallas mediante análisis de datos.

Cómo ha sido el crecimiento de vehículos usados en el mercado

De acuerdo con las estimaciones de WCAR, en Colombia hay un récord cerca de 1.2 millones de traspasos de vehículos usados.

Además, para el inicio de este 2026 se ha presentado un comportamiento positivo, con un crecimiento en las matrículas y ventas de vehículos nuevos, lo que genera un ciclo favorable para toda la industria automotriz.

De acuerdo con las estimaciones, esto es una oportunidad para fortalecer modelos de negocios más eficientes y centrados en el cliente.