¿Qué hacer cuando siente que da más de lo que recibe en pareja?: Esto dice la psicología Foto: Getty Images

En ocasiones, las parejas pasan por momentos de crisis dentro de su relación debido a la forma en que ambos expresan su amor. Esto hace que uno de sus miembros tenga la sensación de dar más de la cuenta sin recibir lo mismo por parte del otro, lo que además da lugar a sentimientos de frustración y a la percepción de no ser correspondido.

Sin embargo, este malestar no siempre se origina en la falta de amor, sino en la manera en que las personas lo expresan y lo interpretan dentro de la relación, por lo que es importante saber abordar estos temas en pareja para que las cosas fluyan en armonía.

Al respecto, Caracol Radio consultó a la psicóloga y agente de pastoral familiar, Tatiana Betancourt, quien resaltó la importancia de comprender los lenguajes del amor para abordar muchos de los conflictos emocionales en pareja.

¿Cómo se expresa el amor?

La primera pregunta que debería hacerse una persona cuando siente desequilibrio emocional en su relación es: “¿Cómo expreso yo mi amor y cómo lo expresa mi pareja?”, ya que muchas tensiones surgen porque cada integrante de la relación comunica el afecto desde códigos distintos.

“Uno da de lo que tiene, y muchas veces espera recibir amor de la misma forma en que lo entrega”, afirma Betancourt.

Los cinco lenguajes del amor

El libro “Los Cinco Lenguajes del Amor”, del escritor Gary Chapman, ayuda a entender la forma en la que las parejas pueden experimentar y expresar sus sentimientos hacia la otra persona. Estas son:

Palabras de afirmación: Expresar amor a través de elogios, reconocimiento y mensajes verbales.

Expresar amor a través de elogios, reconocimiento y mensajes verbales. Actos de servicio: Demostrar afecto ayudando, colaborando o resolviendo tareas para la pareja.

Demostrar afecto ayudando, colaborando o resolviendo tareas para la pareja. Tiempo de calidad: Compartir espacios de atención plena, conversación y compañía.

Compartir espacios de atención plena, conversación y compañía. Detalles o regalos: obsequios simbólicos que representan recuerdo y consideración.

obsequios simbólicos que representan recuerdo y consideración. Contacto físico: abrazos, caricias y cercanía corporal.

“Una persona puede estar haciendo muchas cosas por su pareja, pero si no habla su lenguaje del amor, ese amor no llega como tal; por lo tanto, identificar el propio lenguaje y el de la pareja puede prevenir conflictos y sentimientos de vacío emocional”, explica Betancourt.

Autoconocimiento y comunicación en pareja

Una vez una persona reconoce su propio lenguaje del amor, puede encontrar la forma de comunicar con claridad las necesidades afectivas. Esto ayuda a ahorrar tristezas, frustraciones y la idea de que no se siente amado. Asimismo, este ejercicio se puede hacer de forma conjunta: “Cuando la pareja identifica cómo llenar el tanque emocional del otro, la relación cambia”, afirma la psicóloga.

Cuando el problema es más profundo

Si después de hablar y clarificar las necesidades afectivas la sensación de desequilibrio persiste, puede haber factores psicológicos más profundos. Algunos de ellos son la codependencia emocional, la baja autoestima y el miedo a perder a la pareja, lo que además deriva en alertas como la indiferencia y la falta de comunicación dentro de la relación.

“Cuando uno ama desde el miedo, no es sano. Entregar más de lo que se recibe de forma constante puede convertirse en una señal de alerta”, explica Betancourt.

Proyecto de vida y momentos distintos

Por último, es importante revisar si la pareja comparte un mismo proyecto de vida: “A veces no es falta de amor, sino que las personas están en tiempos cronológicos distintos frente a expectativas sobre el compromiso, la familia o el futuro”, concluye la especialista.