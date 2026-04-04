La mejor época del año para viajar según expertos: Fechas para comprar vuelos y recomendaciones

Con el aumento del costo de vida, encontrar ofertas de vuelos se ha convertido en una prioridad para aliviar las cargas económicas de las personas. Según expertos de la industria turística y plataformas de reserva, la clave del ahorro en 2026 no solo reside en hacia dónde viajar, sino en saber identificar las ventanas de oportunidad al momento de hacer la compra del tiquete y obtener descuentos.

¿Cuál es el mes más barato para viajar en 2026?

A nivel general, los meses de febrero, mayo y septiembre representan la “temporada baja” ideal para encontrar tarifas reducidas en Colombia. Durante estos periodos, la demanda disminuye tras los picos de inicio de año y Semana Santa, lo que obliga a las aerolíneas a lanzar promociones para mantener el flujo de personas en los aeropuertos.

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El efecto de la semana de receso en octubre

Si se tiene planeado hacer un viaje en octubre, hay que tener en cuenta que, aunque es un mes económico en gran parte del mundo, en Colombia ocurre un fenómeno distinto. Debido a la semana de receso escolar (segunda semana de octubre de 2026), los precios de vuelos nacionales e internacionales hacia destinos populares se incrementan.

Las páginas especializadas en reservas indican que, si se busca economía en octubre, es mejor procurar viajar en la última semana del mes, una vez finalizada la temporada escolar, o adelantar sus planes para los últimos días de septiembre.

¿Con cuánta anticipación se deben comprar los vuelos?

No todas las rutas se comportan igual. Los expertos en temas relacionados con los viajes turísticos a nivel nacional e internacional sugieren seguir esta regla de tiempo para asegurar el mejor precio:

Vuelos nacionales: El conocido como “punto dulce” de reserva es de 4 a 6 semanas antes del despegue.

El conocido como “punto dulce” de reserva es de 4 a 6 semanas antes del despegue. Vuelos internacionales: Para destinos como Estados Unidos, México o Europa, lo ideal es comprar con 4 o 5 meses de antelación.

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Días y horas estratégicas para encontrar ofertas

En 2026, los algoritmos de las aerolíneas son dinámicos, pero ciertos patrones de comportamiento se mantienen estables para el ahorro:

Volar en días impares: Los martes y miércoles suelen ser hasta un 20% más económicos que viajar un viernes o domingo, días de alta demanda corporativa y familiar.

Los martes y miércoles suelen ser hasta un 20% más económicos que viajar un viernes o domingo, días de alta demanda corporativa y familiar. Evite los puentes festivos: En un país con tantos festivos como Colombia, viajar el lunes de retorno puede triplicar el costo del trayecto.

En un país con tantos festivos como Colombia, viajar el lunes de retorno puede triplicar el costo del trayecto. Alertas de precio: Utilice herramientas digitales para recibir notificaciones cuando el trayecto de su interés baje de precio; nunca compre en la primera búsqueda sin comparar.

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Recomendaciones para no pagar de más durante las vacaciones

Además de la fecha, existen factores logísticos que impactan directamente su bolsillo:

Flexibilidad de aeropuertos: En ocasiones, volar a una ciudad alterna (por ejemplo, llegar a Pereira en lugar de Armenia) y completar el tramo por tierra resulta más económico.

En ocasiones, volar a una ciudad alterna (por ejemplo, llegar a Pereira en lugar de Armenia) y completar el tramo por tierra resulta más económico. Equipaje de mano: Viajar solo con maleta o morral puede ahorrar entre $80.000 y $150.000 COP por trayecto en aerolíneas de bajo costo.

Viajar solo con maleta o morral puede ahorrar entre COP por trayecto en aerolíneas de bajo costo. Monitoreo de la TRM: Para vuelos internacionales, realizar la compra en días donde el dólar presente una tendencia a la baja, ya que los sistemas de reserva liquidan tarifas en esta moneda.

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