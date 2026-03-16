¿Cuáles son las fases lunares en marzo de 2026? Fecha luna creciente y más, según calendario lunar

Cuándo hay luna llena y luna creciente en agosto 2025: Así se verá el 3, 4, 5, 6, 7 y 8

El calendario lunar es uno de los sistemas más antiguos que la humanidad ha utilizado para medir el tiempo. Basado en los ciclos naturales de la Luna, este método no solo sirvió durante siglos para organizar las actividades humanas, sino que también sigue siendo una referencia cultural, espiritual y científica para muchas personas en la actualidad.

Además de su utilidad para calcular el paso de los meses, el calendario lunar despierta gran fascinación por la belleza del satélite natural de la Tierra y por su influencia en fenómenos naturales como las mareas o ciertos comportamientos de los animales.

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¿Qué es el calendario lunar y cómo funciona?

El calendario lunar es un sistema de medición del tiempo que se basa en el ciclo completo de la Luna alrededor de la Tierra. Cada mes lunar comienza con la Luna nueva y termina justo antes de que se produzca la siguiente.

Este ciclo dura aproximadamente 29,5 días y está compuesto por varias fases que reflejan cómo cambia la porción iluminada del satélite que observamos desde nuestro planeta.

A lo largo de la historia, diversas culturas han utilizado este calendario para organizar actividades agrícolas, rituales religiosos y festividades tradicionales. Incluso hoy sigue siendo clave en algunas religiones y prácticas ancestrales.

Fases de la Luna:

El ciclo lunar se compone de varias etapas que muestran distintos niveles de iluminación en la superficie visible de la Luna.

Luna nueva : En esta fase, la Luna se encuentra alineada entre la Tierra y el Sol. Debido a esta posición, la cara iluminada del satélite no es visible desde nuestro planeta, por lo que prácticamente desaparece del cielo nocturno.

: En esta fase, la Luna se encuentra alineada entre la Tierra y el Sol. Debido a esta posición, la cara iluminada del satélite no es visible desde nuestro planeta, por lo que prácticamente desaparece del cielo nocturno. Cuarto creciente: Durante esta etapa, la Luna comienza a alejarse del Sol en el cielo y cada noche se observa una mayor porción iluminada. Cuando alcanza esta fase, aproximadamente la mitad del disco visible está iluminado, lo que representa cerca de un cuarto del ciclo lunar completo.

Durante esta etapa, la Luna comienza a alejarse del Sol en el cielo y cada noche se observa una mayor porción iluminada. Cuando alcanza esta fase, aproximadamente la mitad del disco visible está iluminado, lo que representa cerca de un cuarto del ciclo lunar completo. Luna llena: Es el momento en el que la cara visible de la Luna aparece completamente iluminada por el Sol. Esta fase ocurre cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna.

Es el momento en el que la cara visible de la Luna aparece completamente iluminada por el Sol. Esta fase ocurre cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna. Cuarto menguante: En esta etapa la iluminación visible comienza a disminuir gradualmente. La Luna muestra nuevamente solo la mitad de su superficie iluminada, pero en el lado opuesto al observado durante el cuarto creciente.

Calendario lunar de marzo de 2026: fechas de cada fase

Durante marzo de 2026, el ciclo lunar presentará las siguientes fases principales:

3 de marzo de 2026: Luna llena, bajo la constelación de Virgo (12:38 horas)

Luna llena, bajo la constelación de Virgo (12:38 horas) 11 de marzo de 2026: Cuarto menguante, bajo la constelación de Sagitario (10:38 horas)

Cuarto menguante, bajo la constelación de Sagitario (10:38 horas) 19 de marzo de 2026: Luna nueva, bajo la constelación de Piscis (02:23 horas)

Luna nueva, bajo la constelación de Piscis (02:23 horas) 25 de marzo de 2026: Cuarto creciente, bajo la constelación de Cáncer (20:17 horas)

¿Las fases lunares se ven igual en todo el mundo?

Las fases de la Luna ocurren al mismo tiempo en todo el planeta, pero la hora exacta en que se registran puede variar según la zona horaria.

Por ejemplo, una Luna llena que se produce en la noche de un día determinado en un país puede registrarse horas antes o después en otro territorio. Sin embargo, la apariencia del satélite suele ser prácticamente la misma en la mayoría de regiones durante esas mismas noches.

Por qué la Luna es fundamental para la Tierra

Su fuerza gravitatoria influye directamente en las mareas de los océanos y contribuye a estabilizar el eje de rotación de la Tierra, lo que permite que las estaciones del año se mantengan relativamente estables.

Además, la luz que refleja durante la noche ha servido históricamente como guía para navegantes, agricultores y civilizaciones antiguas que dependían del cielo para organizar su vida cotidiana.