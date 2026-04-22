Gobierno está dispuesto a retomar debate de tasas de interés con el Banco de la República

En medio de la tensión entre el Banco de la República y el Gobierno Nacional por el incremento de las tasas de interés, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró desde el Congreso que el Gobierno está dispuesto a volver a la Junta Directiva del Banco de la República.

Con eso, confirmó que habría disposición para volver a dar la discusión dentro de la Junta Directiva y sentarse a debatir al respecto.

El ministro lo confirmó desde la Comisión Tercera del Senado, donde se desarrolló un debate de control político con la presencia del gerente del banco, Leonardo Villar.

Desde allí, el ministro Germán Ávila dijo: “Es necesario que conozcamos si existe la disposición o no de reflexionar en el marco de las diferentes opiniones que se han presentado”, dijo

El pronunciamiento se da luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara que si el Banco de la República no baja las tasas de interés, incrementará nuevamente el salario mínimo.