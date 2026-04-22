Presidente Petro advierte un nuevo aumento del salario mínimo si BanRep sube las tasas de interés

El presidente Gustavo Petro advirtió un aumento del salario mínimo a las decisiones del Banco de la República sobre las tasas de interés, indicando que si el banco continúa subiendo las tasas de interés (actualmente en 11,25%), se podría incrementar el salario mínimo como medida de compensación. Petro considera que las altas tasas afectan la economía productiva.

El presidente Petro lanzó una advertencia directa al ministro de Hacienda, Germán Ávila, señalando que, ante nuevos incrementos por parte de la junta directiva, la respuesta institucional será elevar nuevamente el salario mínimo, el cual ya aumentó un 23 % este año.

“Si nos suben más la tasa de interés más protegemos, es más Germán alístese porque la Constitución habla del salario vital y móvil; si la junta sigue en esa tontería en qué va pues subimos otra vez el salario”, indicó el jefe de estado.

Petro rechazó que este tipo de decisiones genere inflación. Según dijo, los recientes incrementos en los precios responderían a factores como la especulación en el sector energético.

El jefe de Estado aseguró que estas medidas serían transitorias, mientras se producen cambios en la correlación dentro de la junta directiva del banco central, a la que señalo de Uribista y cuestiono su política monetaria.

El anuncio abre un nuevo frente de tensión entre el Gobierno y el Banco de la República, en medio del debate sobre el control de la inflación, el crecimiento económico y el impacto de las tasas de interés en el empleo.