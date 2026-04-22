Banco de la República aseguró que no puede bajar las tasas de interés mientras aumente la inflación

En medio de un nuevo pulso por las tasas de interés, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, protagonizaron un cara a cara en la Comisión Tercera del Senado.

Durante el debate de control político, Villar aseguró: “Sí me duele tener que subir la tasa de interés. Me duele no poder estar, como todos los demás países de América Latina, bajando la tasa de interés porque la inflación está yendo hacia la meta”.

Y agregó: “Me encantaría poder venir aquí y decir, mire, la inflación bajó (…) y eso nos ha permitido bajar la tasa de interés (…) pero de una manera consistente, que sea perdurable”.

También rechazó que las decisiones del banco respondan a intereses del sector financiero y aseguró que el incremento de la inflación es responsabilidad del Gobierno:

“Las expectativas para 2026 empezaron a elevarse y presentaron un aumento particularmente fuerte (…) cuando se anunció el aumento del salario mínimo de las dimensiones que ustedes conocen”, señaló, en referencia al incremento del 23% decretado para este año.

Por su parte, el ministro Ávila contradijo esa tesis y aseguró que es “mentira” que el Gobierno sea responsable del aumento de la inflación.

“Cuando se identifica la causa, y en este caso son choques de oferta muy importantes, producto de sucesos de la economía mundial y de la realidad mundial”, dijo.