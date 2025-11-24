“Es competencia de otras entidades”: Gloria Quiceno por vínculos de disidencias con miembros del Gobierno

Gloria Quiceno Acevedo, fue designada por el Gobierno de Gustavo Petro como jefa de la delegación para los diálogos de paz con la disidencia de las FARC conocida como “Estado Mayor de los Bloques y Frentes” (EMBF), liderada por alias Calarcá.

Ante las denuncias conocidas por presuntos vínculos de esas disidencias con miembros del Gobierno Nacional, Quiceno afirmó que ella podía hablar del proceso de paz que se adelanta actualmente, mas no de las investigaciones abiertas.

“Yo puedo hablar de los acuerdos de Campo Hermoso, el otro tema es de competencia de otras entidades. La mesa no tiene conocimiento de las comunicaciones que haya encontrado la Fiscalía ”, afirmó.

No obstante, en las denuncias realizadas se conoció que el general Juan Miguel Huertas, estando retirado, se habría reunido con miembros de las disidencias de ‘Calarcá’ con el fin de coordinar la apertura de una empresa de seguridad fachada para mover armamento y transportar miembros de ese grupo armado en camionetas blindadas.

En diálogo con 10AM de Caracol Radio, la negociadora afirmó que “no desconfía“ de alias ‘Calarcá‘ con quien tiene comunicación constante y que más bien confía en las competencias del Estado.

Frente a la captura que se llevó a cabo en julio de 2024 de disidentes en una caravana en Antioquia, confirmó que a pesar de estar que ya estaban levantadas las órdenes de captura, hubo flagrancia al encontrar armas en los vehículos pero que los implicados están capturados.

¿En qué van los acuerdos de paz con las disidencias de ‘Calarcá’?

La semana del 20 de noviembre se realizó el VII ciclo de negociaciones y allí el Gobierno y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF, liderado por Calarcá) firmaron seis acuerdos.

Algunos puntos destacados: el EMBF se comprometió a no reclutar menores de 18 años, facilitar el acceso a la tierra a comunidades campesinas, y detener la tala ilegal de bosques.

También hay compromisos en bioeconomía, sustitución de cultivos ilícitos y garantía de participación política para el proceso electoral de 2026.

No obstante, no hay cese al fuego de ninguna de las partes, y el Ministerio de Defensa confirmó que mantienen activas las operaciones ofensivas en todo el territorio nacional: “no tenemos ningún territorio vedado”.