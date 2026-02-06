Economía

Inflación anual en Colombia alcanzó el 5,35% en enero

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, informó que el IPC en el primer mes del año fue del 1.18%

Como se tenía proyectado por los analistas del mercado, la inflación anual a corte de enero presentó un repunte al ubicarse en el 5.35% producto de los efectos del reajuste del salario mínimo del 23.7% autorizado por el Gobierno nacional.

La subdirectora del DANE, Andrea Ramírez Pinzón aseguró que este repunte se explica principalmente por la variación anual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Restaurantes y hoteles.

Dijo que los sectores que presentaron el mayor aumento fueron restaurantes con un 9.01%, bebidas alcohólicas 7.58%, salud 7.38% y educación 7.36%.

Por su parte, la inflación en enero fue del 1.18% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La división Restaurantes y hoteles registró una variación mensual de 2,94%, siendo esta la mayor variación mensual. En enero de 2026 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (3,36%), bebidas calientes: tinto, café con leche, chocolate, té, bebida achocolatada caliente, leche, agua de panela, agua aromática, avena caliente y similares para consumo inmediato (2,78%) y comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (2,38%).

Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: servicios de alojamiento en hoteles, pensiones, posadas, hostales y moteles (0,11%).

Con este panorama, los analistas del mercado estiman que es muy factible que el Banco de la República siga aumentando sus tasas de interés de referencia para controlar LA INFLACIÓN.

