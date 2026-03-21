Paro armado: MinDefensa ofreció recompensa de hasta $1.000 millones por jefes del ELN en Chocó

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos para quienes entreguen información que permita ubicar a los cabecillas del ELN que están detrás del paro armado que mantiene en zozobra a varias comunidades del departamento de Chocó.

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“Quiénes atacan a las personas que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad, solamente pueden recibir el calificativo de criminales, criminales y criminales”, aseguró el ministro.

El Gobierno busca golpear a las estructuras responsables de las restricciones a la movilidad y las amenazas contra la población civil de esa zona del país.

“No vamos a tolerar estos hechos. Por esta razón, estamos ofreciendo una recompensa de hasta mil millones de pesos. Parte de la estrategia consiste en neutralizar a quienes están encabezando este paro criminal”, afirmó el ministro.

Sánchez aseguró que se mantendrán e intensificarán las operaciones militares en el territorio para contrarrestar el accionar de ese grupo armado ilegal.

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“Frente a esta amenaza hemos desplegado fuerzas militares enfocadas en controlar especialmente los ríos en el Bajo Baudó. Allá están nuestros valientes soldados, infantes de Marina de la Brigada de Infantería de Marina n.º 2, articulados con la Brigada n.º 15 del Ejército Nacional y con la Fuerza Aeroespacial Colombiana”, precisó.

El jefe de la cartera de Defensa también cuestionó las acciones del ELN contra la población, al señalar que este tipo de prácticas constituyen graves violaciones a los derechos humanos.

“Atacar a la población civil, confinarla, amenazarla es un crimen de guerra, pero cuando se hace de manera sistemática, como lo han hecho, es un crimen de lesa humanidad. El cartel del ELN no defiende al pueblo, lo ataca. El cartel del ELN no lucha por el pueblo, intenta aniquilarlo”, agregó.

Finalmente, el ministro recordó que las operaciones contra esa guerrilla ya han dejado resultados y advirtió que continuarán las acciones contra sus principales cabecillas.

“Alias Santiago, cabecilla principal de ese frente de guerra occidental del ELN que delinquía allí, fue neutralizado a inicios de enero de este año. Lo mismo sucederá con este criminal alias Genaro”, concluyó Sánchez.