Nueva masacre en el Cauca deja tres personas asesinadas en el municipio de Guachené

Guachené, Cauca

Las autoridades en el departamento del Cauca confirmaron una nueva masacre registrada en el norte de la región, donde fueron asesinadas tres personas.

Los hechos se registraron en la vereda La Cabaña, zona rural de Guachené, hasta donde llegaron sujetos armados que atacaron a varias personas que se encontraban departiendo al interior de una vivienda.

En medio del ataque, dos de las víctimas murieron en el lugar, mientras que una tercera resultó gravemente herida y fue trasladada a un centro asistencial en la ciudad de Cali, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las heridas.

Según el Departamento de Policía Cauca, los hechos sucedieron cuando “varias personas se encontraban al interior de la vivienda en una reunión en la que se celebraba la libertad de alias ‘Pocoyo’, quien sería un actor criminal de la zona que recientemente habría recuperado su libertad”.

El coronel Gerson Bedoya, comandante del Departamento de Policía Cauca, agregó que “estos hechos estarían relacionados, al parecer, con ajustes de cuentas derivados de disputas por el control territorial entre actores criminales que delinquen en esta región del departamento”.

En Guachené, Cauca, la crisis humanitaria generada por la violencia de pandillas deja más de 13 víctimas mortales y más de 100 personas desplazadas, según han denunciado las autoridades.

El director de Indepaz, Leonardo González, aseguró que la Defensoría del Pueblo había emitido alertas tempranas que cobijan al municipio de Guachené y que advertían el riesgo para la población por la confrontación de grupos armados ilegales.

Por su parte, el alcalde de Guachené, Wilinton Mina, rechazó el ataque y advirtió que “esta situación ha desbordado las capacidades locales y se requieren acciones concretas del Gobierno Nacional para frenar la violencia”.

Con este suceso violento, ya son 42 las masacres registradas en Colombia en lo corrido de 2026, cinco de ellas en el departamento del Cauca, que dejan un total de 19 víctimas.