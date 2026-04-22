400 motos han sido parte de las jornadas de marcación de autopartes en Armenia

Armenia

En la capital quindiana se han desarrollado diferentes jornadas de marcación de autopartes de motocicletas donde utilizan una marcadora, que fue entregada por la Alcaldía y es una herramienta tecnológica que permite identificar y registrar piezas de motos.

El intendente jefe Sebastián Delgado es funcionario de la seccional de investigación criminal Sijin de la Policía del Quindío y manifestó que han llevado a cabo cuatro jornadas en el CAM, barrio Las Colinas, inmediaciones del Cementerio Jardines y parqueadero del Coliseo del Café donde han sido marcadas más de 400 motocicletas.

“La actividad consiste en que, con un equipo que se consiguió con la Alcaldía Municipal de Armenia, con micro marcación ponemos la placa de la motocicleta y marcamos con esa misma placa, con ese mismo número, marcamos en diferentes partes de la motocicleta. Con el fin de que, en caso tal de que se llegue a presentar el hurto de la motocicleta, pues le sea más difícil al que se la robó comercializar las partes o comercializar la misma motocicleta", mencionó.

Explicó que la actividad consiste en que con un equipo que fue entregado por la Alcaldía de la ciudad permite la micro marcación donde ponen la placa de la motocicleta y con ese mismo número marcan en diferentes partes con el fin de que si es víctima de hurto sea más difícil para los delincuentes la comercialización de autopartes.

Comentó en que las jornadas han sido recibidas con agrado por parte de la comunidad porque también aprovechan para sensibilizar sobre el cuidado de las motocicletas para no dejarlas abandonadas en vías públicas con el objetivo de garantizar la seguridad.

“si hemos tenido ciertos hechos de hurto acá en la ciudad y principalmente se han presentado por factor de oportunidad. Motocicletas que quedan en la vía, que las personas llegan a sus lugares de residencia en horas de la noche también las dejan afuera de los conjuntos cerrados, afuera de las casas y el delincuente aprovecha esa oportunidad, le rompe el seguro y se las lleva", dijo.

Agregó: “Hasta el momento hemos realizado cuatro jornadas. Una fue en la parte externa de la Alcaldía Municipal de Armenia, otra fue en el barrio Colinas, otra la hicimos afuera del cementerio y la última que realizamos fue en el parqueadero del Coliseo del Café. En estas cuatro actividades que hemos hecho se han marcado cerca de unas 400, 450 motocicletas".

Le puede interesar: Mitos y realidades de los habitantes de calle en Armenia, la alcaldía ha caracterizado 1432 este año

Envío un llamado a la comunidad a estar muy al tanto de los canales oficiales de la Policía para participar de este tipo de actividades que se llevan a cabo en la ciudad.

Escuche Caracol Radio en vivo: