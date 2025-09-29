En el Quindío implementan campaña para contrarrestar el hurto a motos

Armenia

Y es que una de las problemáticas en el hurto a motocicletas tiene que ver con el factor de oportunidad por parte de los conductores por eso las autoridades implementan campañas pedagógicas.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento dio a conocer que han desarrollado la actividad en municipios como Montenegro donde se han generado más casos de este hecho delictivo.

Explicó que la estrategia está relacionada con que los uniformados de civil se llevaban las motocicletas que estaban en vía pública y ni siquiera tuvieron la necesidad de encenderlas sino haladas.

“Hicimos un trabajo digamos que surgió muy interesante en Montenegro, que es uno de los municipios donde más temas relacionados a hurto de motos hay. Allí lo que hicimos es que policías de civil se llevaban ni siquiera encendían, sino llevaban las motos haladas que estaban mal parqueadas, que estaban cerca del parque y absolutamente nadie dice nada, la gente ve eso como algo normal", mencionó.

Resaltó que lo complejo es que nadie dijo nada, es decir, no les genera alerta este tipo de situaciones que deberían ser denunciadas oportunamente a las autoridades.

“Y lo que estamos haciendo es eso, es generar esa conciencia también en los ciudadanos que el autocuidado es importante para evitar que seamos víctimas de motocicletas, de hurto, de vehículos, así que ha salido muy interesante el ejercicio y digamos que ha generado realmente un impacto muy positivo en los ciudadanos", dijo.

Manifestó que después de unas horas los propietarios reportaban el hurto y es ahí donde los uniformados realizan el llamado a no dar papaya para evitar el hurto de los vehículos.

“Lo venimos haciendo con policía comunitaria en en los municipios más afectados, Armenia, en La Tebaida, en Montenegro, en Quimbaya, así que vamos a estar realizando estas actividades de pedagogía y de generar conciencia ciudadana frente al autocuidado", puntualizó.

El llamado resaltó es que ante cualquier actividad sospechosa es crucial el aviso oportuno a las autoridades para generar la intervención correspondiente, pero también fundamental es el autocuidado.