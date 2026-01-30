Avanzan las investigaciones por hurto en establecimiento de comercio al norte de Armenia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

El hecho delictivo se registró en la noche del jueves 29 de enero donde en el establecimiento comercial ‘Pan y Chocolate’ diagonal a la clínica San Rafael al norte de la ciudad, un hombre ingresó y se llevó la caja registradora.

El reporte lo entregó el secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez quien sostuvo que avanzan en las investigaciones para dar con el responsable y establecer de manera inmediata el proceso judicial correspondiente.

Destacó que gracias a los registros de las cámaras de seguridad del lugar lograron determinar la identidad de la persona involucrada por lo que esperan en el menor tiempo obtener resultados positivos para esclarecer el caso.

Mencionó que ante las obras que se llevan a cabo en el sector refuerzan las medidas de seguridad con el objetivo de garantizar la seguridad y tranquilidad para los residentes y transeúntes.

Reiteró el llamado a la comunidad a denunciar oportunamente los hechos delictivos para lograr una intervención eficaz de las autoridades.