En Armenia, capturaron hombre sindicado de participar del asesinato de un futbolista menor de edad

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Armenia

En el departamento del Quindío, la policía capturó a un hombre sindicado de participar en el asesinato a un joven futbolista menor de 17 años de edad

En Armenia fue capturado Alias “Montoya” procedimiento se llevó a cabo en la carrera 15 con calle 23, sector Centro en Armenia, donde hicieron efectiva una orden judicial en contra de un hombre de 27 años de edad requerido por el Juzgado Segundo Pena Municipal de Calarcá.

El comandante de la Policía, Quindío, coronel Carlos Mario Bustamante explicó que “esta importante acción es resultado de un proceso investigativo adelantado bajo la coordinación de la Fiscalía 9 Seccional de Armenia, por hechos ocurridos el pasado 29 de marzo de 2026 en el corregimiento de Barcelona, municipio de Calarcá, donde perdió la vida un adolescente de 17 años de edad”

Y agrega “En el marco de la estrategia sostenida Júpiter logra la captura en el municipio de Armenia de alias “Montoya”, quien días atrás había sido partícipe del homicidio del joven Juan Esteban Osorio en el corregimiento de Barcelona.

El capturado presenta antecedentes judiciales por los delitos de homicidio en 2023 y 2026 y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en los años 2021 y 2023, así como fuga de presos en el año 2025.

Por su parte el secretario del interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez reiteró que por este caso den Barcelona sigue vigente la recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien de información sobre autores de este crimen.