Miércoles 10 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

En Quindío finaliza primera etapa del proyecto Horizonte Quindío - Prospectiva 2050 que traza una visión estratégica de largo plazo Foto: Cortesía Universidad del Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Policía del Quindío desmiente panfleto amenazante que circuló en redes sociales.

Y es que a través de redes sociales circuló un supuesto panfleto de las Farc que amenazaba con una limpieza general en el municipio de Quimbaya.

Precisamente la Policía del Quindío emitió un comunicado desmintiendo dicha información puesto que a raíz de las labores investigativas se determinó que el panfleto había sido modificado puesto que ya había circulado en otras regiones del país.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Las autoridades precisaron que el objetivo es generar desinformación y zozobra en la comunidad por lo que enfatizaron que en el departamento no hay presencia de grupos armados ilegales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el comunicado agregan “Se realizó un despliegue por parte unidades investigativas y de inteligencia, en atención a la publicación realizada desde el perfil de un ciudadano en la red social Facebook, relacionada con la difusión de un supuesto panfleto en el municipio de Quimbaya

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe resaltar que en el departamento del Quindío no hay presencia de grupos armados ilegales, manteniéndose en condiciones de seguridad y control institucional en todo el territorio.

Cabe recordar que Steven Perdomo conocido en redes sociales como “el reportero Steven” dio a conocer que desde un celular desconocido le llegó este panfleto amenazante, el abogado a pesar de la claridad que entregó la Policía, interpuso la denuncia ante la Fiscalía.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el departamento del Quindío, la policía capturó a un hombre sindicado de participar en el asesinato a un joven futbolista menor de 17 años de edad

En Armenia fue capturado Alias “Montoya” procedimiento se llevó a cabo en la carrera 15 con calle 23, sector Centro en Armenia, donde se hizo efectiva una orden judicial en contra de un hombre de 27 años de edad requerido por el Juzgado Segundo Pena Municipal de Calarcá.

El comandante de la Policía, Quindío, coronel Carlos Mario Bustamante explicó que “esta importante acción es resultado de un proceso investigativo adelantado bajo la coordinación de la Fiscalía 9 Seccional de Armenia, por hechos ocurridos el pasado 29 de marzo de 2026 en el corregimiento de Barcelona, municipio de Calarcá, donde perdió la vida un adolescente de 17 años de edad”

Más información Martes 9 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

El capturado presenta antecedentes judiciales por los delitos de homicidio en 2023 y 2026 y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en los años 2021 y 2023, así como fuga de presos en el año 2025.

Por su parte el secretario del interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez reiteró que por este caso den Barcelona sigue vigente la recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien de información sobre autores de este crimen.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Policía de Tránsito del Quindío incautó 16 kilos de base de coca durante un puesto de control en la vía la línea entre Quindío y Tolima.

El procedimiento policial tuvo lugar en el kilómetro 5 sector Versalles, vía Armenia – Ibagué, donde unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte en área de prevención y a través de actividades de registro y verificación de antecedentes a personas y vehículos, realizaron el pare a un automóvil particular de color negro que se desplazaba por el corredor vial.

Durante la inspección, los uniformados evidenciaron una anomalía en el piso del vehículo, específicamente por una elevación irregular en la alfombra. Al proceder con la verificación, fue hallado un compartimiento oculto que contenía 20 paquetes de diferentes tamaños con la sustancia estupefaciente.

El conductor fue capturado en el lugar y puesto a disposición de la autoridad competente, junto con los 16 kilos de estupefaciente incautado y el vehículo, para el respectivo proceso judicial.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Según la gobernación del Quindío de enero a mayo del presente año, evidencian una reducción significativa de varios delitos de alto impacto en diferentes municipios del departamento.

Uno de los casos más destacados es el de Calarcá, donde los delitos registrados pasaron de 313 casos en 2025 a 219 en 2026, lo que representa una reducción cercana al 30 %.

Entre los resultados más relevantes se encuentran la disminución del 68 % en el hurto a comercio, del 47 % en el hurto a personas y del 55 % en el hurto a residencias. En lo que respecta a La Tebaida, las cifras reflejan avances contundentes en la lucha contra la criminalidad, los homicidios disminuyeron un 73 %, pasando de 11 a 3 casos; el hurto a personas se redujo un 83 % y el hurto de motocicletas cayó un 86 %, indicadores que reflejan el fortalecimiento de las acciones preventivas y operativas desarrolladas en cada municipio.

En Córdoba la estrategia logró una reducción general del 56 % en los delitos registrados durante los primeros cinco meses del año.

En ese sentido el secretario del Interior Jaime Andrés Pérez Cotrino destacó que estos resultados son producto del trabajo coordinado entre todas las instituciones que integran la estrategia “Quindío Seguro

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Lluvias no descartan la llegada de El Niño: EPA fortalece acciones preventivas y llama al ahorro de agua

En el marco de la mesa de trabajo realizada en la Sala de Crisis del Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia, diferentes entidades municipales iniciaron la fase preparatoria del Plan de Contingencia Municipal ante la posible llegada del Fenómeno de El Niño.

La jornada fue motivada por los pronósticos emitidos por el IDEAM y la Circular 001 de 2026 de la Procuraduría General de la Nación, mediante la cual se exhorta a las entidades territoriales a adoptar medidas preventivas y de preparación frente a este fenómeno climático.

Durante el encuentro, Empresas Públicas de Armenia informó que desde el mes de mayo se encuentra en estado de alistamiento preventivo, articulando toda su capacidad administrativa y operativa para atender los posibles efectos derivados de la variabilidad climática y de una eventual presencia del Fenómeno de El Niño en la región.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La entidad destacó que, aunque se han presentado lluvias en algunos sectores y momentos del año, estas no representan una garantía de que el fenómeno no se materialice, por lo que es fundamental mantener las acciones de prevención y preparación.

EPA enfatizó que el principal aliado para afrontar esta temporada es cada uno de los usuarios del servicio de acueducto.

Por ello, hizo un llamado a la comunidad a adoptar hábitos responsables de uso eficiente y ahorro del agua, entendiendo que de las acciones cotidianas depende la capacidad de garantizar el abastecimiento para toda Armenia en caso de que se registre una disminución en los caudales del río Quindío, principal fuente abastecedora de la ciudad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La gerente del principal hospital del Quindío alerto que el 50% de las deudas que tiene la Nueva EPS con el centro asistencial no sería reconocida por la entidad porque es de antes de la intervención del gobierno.

Diana Carolina Castaño, gerente del hospital San Juan de Dios de Armenia luego de la reunión con el agente interventor de la Nueva EPS habló de la deuda que tiene esa EPS con el centro asistencial y fue clara en manifestar “la Nueva EPS tiene una deuda de 41.000 millones de pesos de las cuales el 45% de ella corresponde a cartera anterior a la intervención y lo que él sí ha sido muy claro es que pueden asumir pagos de las deudas posterior a la intervención, o sea, del año 2024 hacia adelante.

La cartera del año 2024 hacia atrás, ellos claramente manifestaron no tener la solvencia financiera para poder realizar los pagos, 2024 hacia atrás. Del 2024 hacia atrás estamos hablando de más de 21 000 millones de pesos. Hasta hoy no hay un panorama cierto de pagos para para esa acreencia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por su parte el asesor de la secretaria de salud del Quindío, Carlos Alberto Gómez Chacón entre un panorama más amplio de la deuda de la Nueva EPS con clínicas y hospitales público y privados del departamento

Y subrayó “hay una diferencia grande que hay entre las cifras que reportan las IPS y las cifras que reporta la EPS. A todos los prestadores, incluyendo los dispensadores de medicamentos, el especialista, el laboratorio, las entidades de primer nivel públicas y privadas y las de mediana y alta complejidad, información en el Sispro reportada por las IPS es una deuda cercana a los 4 billones de pesos y a la deuda que reconoce la nueva EPS es de cerca de 2 billones y medio de pesos. O sea, es una cifra grandísima,

Es una cartera que el casi el 30% tiene edades mayores a 360 días., el 50% de la cartera supera los 90 días y quiere decir que de alguna manera hay un atraso en el flujo efectivo y obviamente esto tiene unas implicaciones severas sobre la prestación del servicio, puntualizó el asesor.

Cabe aquí resaltar que las IPS de mediana y alta complejidad de atienden hospitalariamente en el Quindío, nunca le han cerrado los servicios a nueva EPS por urgencias y todas se lo han prestado y el Quindío ha hecho un esfuerzo grande y las IPS se han hecho un esfuerzo grande en que se mantenga flote esta es lo que le estamos insistiendo al agente interventor y pues hemos planteado algunas estrategias para el fondeo de esta situación.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El 19 de junio, se espera que inicien las mesas de trabajo para planificar la recuperación de la infraestructura afectada por el conato de incendio generado en el Centro de Atención Especial – CAE La Primavera, en Montenegro, y que fue originado al interior del recinto por parte de un grupo de jóvenes el pasado mes de octubre.

Esto, como parte de los compromisos adquiridos por varios de los actores concernientes al tema, en un encuentro interinstitucional que contó con la participación del Gobierno del Quindío.

La preocupación no solo gira en torno a los alumnos; los docentes también han solicitado la mejora de las condiciones en las que laboran en el CAE, por lo que las entidades convocadas anunciaron una serie de acciones encaminadas a brindar un mínimo viable para la operación:

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

“El ICBF manifestó que ya tiene adaptados cuatro espacios para reiniciar la atención presencial; la Policía intensificará las rondas y trabajará de la mano con el ICBF para la verificación de los elementos ingresados en las visitas; la secretaría del Interior puso a disposición sus gestores de paz con toda su experiencia en resolución de conflictos; y desde Educación continuaremos haciendo las jornadas de descarga emocional con los educadores.

Por su parte, la aseguradora contratada por la administración departamental nos informa que a partir del 19 de junio se podrían estar iniciando obras, para lo cual se tendrá que evacuar parte de la edificación para arrancar las obras”, aseguró.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío finaliza primera etapa del proyecto Horizonte Quindío - Prospectiva 2050 que traza una visión estratégica de largo plazo

El proyecto denominado Horizonte Quindío - Prospectiva 2050 participan instituciones público-privadas y la academia que es una hoja de ruta para articular esfuerzos y trazar una visión estratégica de largo plazo para el departamento.

Inicialmente el director de la iniciativa y ex director del Instituto Nacional de Vías, Juan Esteban Gil dijo que están finalizando la primera etapa del proceso referente a la pre prospectiva donde hubo participación de la Cepal y ya iniciaron la fase de prospectiva con el diagnóstico territorial donde 300 expertos y más de 500 actores clave que hacen parte de diferentes organizaciones participaron del proceso.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Mencionó que en la segunda misión de la Cepal cuentan con actividades para evidenciar el ejercicio desde los diferentes municipios del departamento con todos los actores trabajando en pro del proyecto.

Fue claro que en medio de la situación política que se vive es fundamental garantizar la participación de todos en el ejercicio sin importar su preferencia política puesto que es clave el trabajo articulado.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Del mismo modo el rector de la Universidad del Quindío, Luis Fernando Polania manifestó que la idea es marcar el norte del departamento y la ciudad con la visión al 2050. Sostuvo que el objetivo es que se fortalezca el desarrollo, la competitividad y el mejoramiento de las condiciones de la comunidad.

Explicó que actualmente se instala la segunda misión de la Cepal que viene a rendir informe de la primera fase donde se definió la metodología y el plan de trabajo donde formaron 120 personas en prospectiva territorial.

Recordó el rector que entre las 11 entidades participantes establecieron una bolsa común donde recaudan 700 millones de pesos para este proyecto.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde la academia en el Quindío esperan que el nuevo gobierno nacional continúe fortaleciendo la educación pública

Ante las elecciones presidenciales que se vivirán en segunda vuelta el próximo 21 de junio, el rector de la Universidad del Quindío Luis Fernando Polania se refirió a las expectativas con las que cuentan para el nuevo gobierno.

Dijo que esperan se siga fortaleciendo a la educación pública del país puesto que incluso hay unas bases muy sólidas que independiente del gobierno que llegue no se puede alterar como es la gratuidad. Explicó que este componente es una ley de la república por lo que quien llegue a la presidencia deberá continuar con el proceso.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La autoridad ambiental en el Quindío otorgó el permiso de la colecta de la biodiversidad en el marco del proceso para el relleno sanitario

Recordemos que quedan pocos meses de operación para el relleno sanitario Andalucía que recibe las basuras de los 12 municipios del departamento, por lo que avanzan las gestiones para la adecuación de un nuevo lugar que requiere la licencia y el permiso ambiental.

A propósito, el director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Quindío Juan Esteban Cortés indicó que la iniciativa nace de un tercero por lo que Urbaser ha dado a conocer que tienen una fase adelantada de la elaboración del estudio de impacto ambiental.

Enfatizó que la entidad les otorgó el permiso de colecta de la biodiversidad que consiste en el análisis de la flora y fauna del área de influencia directa o indirecta que está inmersa en el proyecto.

Reconoció que es un insumo fundamental para adelantar el estudio de impacto ambiental por lo que articulan esfuerzos ya que cuentan con toda la voluntad para realizar la evaluación integral de los documentos que ellos presenten con el objetivo de generar la viabilidad para el proyecto en mención.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia presentaron oficialmente la estrategia ‘Todo pasa por Armenia’ que busca impulsar la ciudad como destino turístico

Precisamente en el cine del centro comercial Unicentro de la capital quindiana fue realizado el evento de la presentación oficial de la estrategia que apunta a potenciar el papel de la ciudad como el lugar donde convergen la oferta cultural, el café, la gastronomía, el bienestar y las experiencias de quienes visitan al departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El alcalde, James Padilla sostuvo que la campaña parte de la premisa de que todo lo que el viajero busca en el Quindío pasa por Armenia por lo que desde allí se articulan las rutas hacia los paisajes cafeteros, los pueblos, las experiencias de naturaleza, la oferta cultural y los escenarios de bienestar.

Dijo que la idea es que la gente tenga pleno conocimiento de que puede hacer en Armenia como el turismo verde, gastronómico, deportivo y de experiencia por lo que articulan esfuerzos con los diferentes gremios.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Alcaldía de Armenia refuerza las acciones de prevención de la habitanza en calle dirigidas a los niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas de la ciudad, por medio de la estrategia ‘La Calle no es un Parche’, una iniciativa que busca generar conciencia sobre los riesgos asociados a la vida en las calles y promover entre los menores, decisiones responsables para su futuro.

El objetivo de esta escuela de prevención, liderada por la Secretaría de Desarrollo Social municipal, mediante su programa Habitante de Calle, es sensibilizar a los estudiantes sobre la toma de decisiones y las consecuencias que estas pueden acarrear para sus proyectos de vida.

Como parte de la estrategia, durante dos días se realizaron jornadas de sensibilización en la institución educativa Rufino Centro, en las que participaron 128 estudiantes de grado décimo.

Durante los encuentros se abordaron tres temas principales de análisis y reflexión, con acompañamiento psicosocial: inteligencia emocional, comunicación asertiva y proyecto de vida, indicaron desde la dependencia municipal.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En la décima tercera edición de los Premios Latam Digital 2026, la Cámara de Comercio de Armenia obtuvo dos destacados galardones que posicionan al departamento del Quindío como un modelo de innovación aplicada al turismo y gastronomía en Latinoamérica.

La entidad alcanzó el primer lugar en la categoría Destino Digital Inteligente de Latinoamérica con Experiencia Quindío y el tercer lugar en Marketing Digital para Turismo de Latinoamérica con Sabe a Quindío.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Mesa de Rectores de la Red IQ definió proyectos y actividades para el segundo semestre de 2026

La rectora de la Universidad La Gran Colombia, Seccional Armenia, Bibiana Vélez Medina, participó en la más reciente mesa de rectores de la Red de Instituciones de Educación Superior del Quindío (Red IQ), un espacio de articulación académica en el que se presentaron y analizaron las propuestas de proyectos y actividades que se desarrollarán durante el segundo semestre de 2026.

Durante la jornada, los representantes de las instituciones de educación superior de la región compartieron iniciativas orientadas al fortalecimiento de la educación, la investigación, la proyección social y el trabajo conjunto en beneficio del departamento.

Este encuentro permitió consolidar estrategias de cooperación interinstitucional y avanzar en la construcción de acciones que promuevan el desarrollo académico, científico y social del Quindío, reafirmando el compromiso de las universidades con la formación de calidad y la transformación positiva del territorio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, el ciclista quindiano de Quimbaya de 21 años de edad, Diego Pescador se vio obligado a abandonar el Tour Auvergne-Rhone-Alpes que se corre actualmente en Francia.

El corredor del equipo Movistar Team, no salió para la tercera etapa de esta competencia ciclística por fuerte cuadro gripal.

En redes sociales su equipo el Movistar Team escribió “El colombiano se encuentra afectado por un proceso gripal y, tras pasar una mala noche, se ha visto obligado a abandonar la carrera. ¡Recupérate pronto, Diego!”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

De otro lado, a la Alcaldía de Armenia y el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia (Imdera) realizará hoy miércoles 10 de junio a las 10:00 a. m. la entrega de kits polimotor para las instituciones educativas públicas de la ciudad, en una jornada que tendrá lugar en el Coliseo del Sur.

Cada kit incluye elementos como platillos, conos plásticos, bastones, escaleras de coordinación, aros, lazos de salto, petos, balones, vallas, colchonetas, entre otros.

El alcalde James Padilla García al destacar el alcance de esta entrega agregó que “la administración municipal continúa fortaleciendo a las 72 sedes y subsedes de las instituciones educativas de la ciudad y poder entregar más de $1.000 millones en implementación para que sigamos siendo competitivos, empezando por los Juegos Intercolegiados”.