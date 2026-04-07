En Armenia denunciaron el hurto al interior de un establecimiento comercial

Armenia

El caso se registró en el establecimiento comercial Ritual Barber Club ubicada en los locales del conjunto residencial Horeb al norte de la capital quindiana.

La propietaria Ivanna Durán dio a conocer que el hurto se presentó en horas de la noche después del cierre que es hasta las 8:00 p.m. y considera que se trataría de un habitante en condición de calle que tenía conocimiento de los horarios de funcionamiento.

Lamentó la situación porque a pesar de la vigilancia privada, el delincuente rompió los vidrios de la parte trasera que da a la zona del parqueadero e ingresó al lugar llevándose dinero en efectivo y hasta el tarro de los dulces que brindan a los clientes del lugar.

“Uno cree que se está protegido pues con la seguridad privada y pues vieron un vidrio de atrás de la parte del parqueadero que está deshabilitado y entraron por la parte de atrás del parqueadero del conjunto y se nos entraron al local de nosotros", mencionó.

Reconoció que el acompañamiento de las autoridades ha sido clave puesto que avanzan en el proceso investigativo y además teniendo en cuenta que se tiene el registro de la persona por los videos de cámaras de seguridad.

Espera mejore el panorama de seguridad del conjunto y que baje la delincuencia para evitar este tipo de hechos delictivos.

Hurto Plaza Flora

Es importante mencionar que otro hecho de hurto se presentó al interior del centro comercial Plaza Flora de la ciudad. A través de un comunicado se dio a conocer el hecho que dejó daños materiales y no se ha cuantificado la pérdida económica.