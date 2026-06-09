Vendavales las principales emergencias que se ha presentado en lo que va de junio en el Quindío

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Armenia

En el departamento del Quindío los vendavales han provocado emergencias por caída de árboles, destechamientos de viviendas e inundaciones.

El fin de semana las lluvias regresaron al Quindío en especial en la ciudad de Armenia donde no ha parado de llover en las últimas 24 horas.

El director de la unidad departamental para la gestión del riesgo del Quindío Jaider Hidalgo entregó el reporte “en coordinación con los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres, organismos de socorro y entidades operativas realizó un seguimiento y acompañamiento a las emergencias registradas en el departamento del durante los primeros 8 días del mes de junio.

Consolidando emergencias y reportando las emergencias que se registraron como tres eventos de emergencias correspondientes a un vendaval, un accidente de tránsito y un incendio estructural., como resultado esto se ve se reportaron cinco viviendas averiadas, dos familias afectadas, 16 personas afectadas, mayores de edad.

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Asimismo, se registró una persona lesionada, no se reportaron personas fallecidas ni viviendas destruidas durante el periodo evaluado. Los municipios con afectación a las emergencias fueron Calarcá, Circasia, Pijao y Quimbaya.

Gestión y respuesta institucional tenemos desde la unidad departamental para la gestión del riesgo, donde continuamos fortaleciendo el trabajo articulado con las administraciones municipales, organismos de socorro y entidades del sistema nacional para la gestión del riesgo de desastres. Todo eso con el propósito de garantizar una respuesta oportuna ante las emergencias y avanzar en la construcción de comunidades más seguras y resilientes.

Inundación en vía Montenegro – Circasia

El Cuerpo de Bomberos de Montenegro recibió un llamado por parte de la comunidad, en el que se solicitaba la presencia de nuestras unidades en la vía Montenegro - Circasia.

Al llegar al sitio, observaron la vía inundada debido a las fuertes lluvias. De inmediato, se realizó la verificación del alcantarillado, logrando evacuar el agua y mitigando así posibles riesgos sobre la vía para todos los actores viales.