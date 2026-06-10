En el Quindío desmintieron panfleto amenazante que alerta de limpieza social

Armenia

Y es que a través de redes sociales circuló un supuesto panfleto de las Farc que amenazaba con una limpieza general en el municipio de Quimbaya.

Precisamente la Policía del Quindío emitió un comunicado desmintiendo dicha información puesto que a raíz de las labores investigativas se determinó que el panfleto había sido modificado puesto que ya había circulado en otras regiones del país.

Las autoridades precisaron que el objetivo es generar desinformación y zozobra en la comunidad por lo que enfatizaron que en el departamento no hay presencia de grupos armados ilegales.

Comunicado de la Policía del departamento:

1. Se realizó un despliegue por parte unidades investigativas y de inteligencia, en atención a la publicación realizada desde el perfil de un ciudadano en la red social Facebook, relacionada con la difusión de un supuesto panfleto en el municipio de Quimbaya.

2. Teniendo en cuenta lo anterior, cabe resaltar que en el departamento del Quindío no hay presencia de grupos armados ilegales, manteniéndose en condiciones de seguridad y control institucional en todo el territorio.

3. De igual manera, se determinó que la imagen difundida corresponde a un contenido manipulado y editado, el cual había circulado previamente en otras regiones del país, siendo reutilizado con el fin de generar desinformación y zozobra entre la ciudadanía.

4. Así las cosas, el Departamento de Policía Quindío reitera su compromiso con la seguridad y tranquilidad de la comunidad, con el desarrollo de acciones operativas y de prevención e invita a la ciudadanía a acudir a los canales oficiales para desvirtuar o confirmar cualquier hecho que pueda afectar la convivencia.