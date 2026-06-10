En Calarcá, Quindío, adelantan obras para garantizar estabilidad de puente militar

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Armenia

La gobernación del Quindío lleva a cabo obras de mitigación y protección en el puente sobre la quebrada La Sonadora, en zona rural de Calarcá instalado hace 15 días por ingenieros militares con aporte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, sin embargo, son necesarias las obras anexas.

Según el ente departamental con autorización ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ y el apoyo de maquinaria amarilla de la secretaría de Aguas e Infraestructura, realizan las labores del redireccionamiento del cauce del río Santo Domingo, la canalización de aproximadamente 250 metros y la construcción de estructuras de protección para disminuir el impacto de las corrientes sobre la margen afectada.

Cabe resaltar que, a la fecha han ejecutado cerca de 200 metros de canalización, como parte de las acciones técnicas definidas para proteger la infraestructura y sus elementos de cimentación.

Vanessa Katherine Rincón, secretaria de infraestructura del Quindío explicó “Desde la Secretaría de Aguas e Infraestructura se está realizando la mitigación que incluye la canalización del río Santo Domingo y la construcción de una estructura o enrocado para la protección del talud de la margen derecha que conecta la vereda de la Rochela Quebrada Negra a la altura del puente de La Sonadora del municipio de Calarcá”

Y agregó “Ten presente que en esta zona esta obra muy importante, ya que se está haciendo pues, como lo nombraba, la canalización de la sección transversal, aproximadamente de 100 a 200 metros, según como se vaya desenvolviendo eh la maquinaria que está trabajando en este sector.

Una vez se consigue encauzar el caudal del río, se realizará un acopio de material separando piedras, material pequeño y demás para poder realizar la construcción de la cuña de cimentación, de la estructura de protección del talud o como se llama un enrocado y el filtro que se instalará en el terreno natural y la estructura de roca, esto con el fin de proteger la pata del puente.

La intervención, liderada por la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, UDEGERD, la secretaría de Aguas e Infraestructura y la empresa PROYECTA, busca contrarrestar los procesos de socavación detectados en el sector luego de las crecientes súbitas registradas en el mes de abril y garantizar la estabilidad de la infraestructura vial que comunica las veredas La Rochela y Quebrada Negra.

Las actuaciones fueron definidas tras la realización de estudios hidrológicos y de comportamiento del cauce que permitieron establecer las medidas requeridas para atender la emergencia