Mitos y realidades de los habitantes de calle en Armenia, la alcaldía ha caracterizado 1432 este año

Armenia

Durante el conversatorio sobre los mitos y realidades sobre el fenómeno de habitantes en situación de calle en Armenia, las autoridades dieron a conocer que actualmente tienen caracterizados 1430 personas que están en esta condición en la ciudad, de los cuales 132 han retornado a su vida social y laboral gracias al trabajo de la secretaria de desarrollo social.

Jorge Andrés Márquez, enlace municipal Programa Habitante de Calle dijo que entre los mitos que hay con este tema es que están llegando camiones de otros departamentos con estas personas, tema que no se ha comprobado, además que todas las personas en calle son consumidoras de estupefacientes y está demostrado que no, y además que frente a los adultos mayores se presenta un fenómeno de abandono familiar.

Mitos, llegan habitantes de calle en camiones

El enlace de habitante de calle de la alcaldía de Armenia señaló “Yo digo que uno de los mayores mitos que existen y digo que es a nivel nacional, el que traen en camiones de un lado para otro, la idea es poder con las diferentes organizaciones y país que desde el Ministerio de la Igualdad puede tumbar esos mitos que existen. Saber si es verdad o no que eso está pasando.

Frente a eso lo que tengo que decir es verdaderamente que hasta el momento nadie está demostrado una prueba tangible de que eso pasa. Si ha llegado a pasar o no, aún no hay ninguna prueba de que pase, entonces por eso por ahora sigue siendo un mito.

No está comprado ni certificado, que esté pasando o no, aún no hay la prueba, Sería de pronto mentiroso decir, “No está pasando porque tampoco de que no, pero tampoco de que sí.”

Vivir en calle es una elección

Sabemos que, si bien algunos sí eligen esto como su forma de vida, hay quienes caen por otros factores estructurales como lo es la violencia intrafamiliar y el consumo de estupefacientes, es una cadena y el consumo ya termina en la habitación en calle.

Todo el que vive en calle es consumidor

Y no todo el que vive en calle es un consumidor, inclusive, hay una tendencia que está muy fuerte ahora en Colombia, que son los adultos mayores, los que están terminando viviendo en las calles por el abandono de las familias. Y ellos no generalmente no son a veces no son consumidores. En el caso del Quindío tenemos muchos que son trabajadores de fincas que no son consumidores y simplemente cuando se termina el trabajo en la finca terminan en calle por unos días mientras vuelve y alguien más y les da trabajo. Tampoco son consumidores, si bien hay muchos que sí consumen, no todos lo son.

Políticas nacionales y las locales

Nosotros estamos intentando trabajar articuladamente con el Ministerio de la Igualdad, hemos tenido varias mesas para poder hablar esos temas y lo más importante es intentar prevenir antes que atender, porque las políticas viejas solo hacían la mitigación, es decir, atendamos, pero qué pasa con los que apenas están empezando las problemáticas, por eso desde la alcaldía de Armenia, le estamos ya apostando a la prevención y así será desde el próximo año vamos a irnos todo hacia la prevención.

El papel de las familias, las empresas y las comunidades

La idea es empezar desde el principal factor que es la familia, Desde ahí comienza. Cuando dices que las empresas son importantes porque también las empresas son las que tienen que ayudar con el trabajo, si no hay trabajo es otra persona que al no tiene como sostener su sustento de dinero va a terminar viviendo en la calle.

¿Qué datos se tienen de habitantes de calle en Armenia?

Actualmente la alcaldía maneja un aplicativo en el cual tenemos la caracterización de los ciudadanos, este se actualiza a diario, pues porque a diario encontramos personas nuevas en calle. Actualmente tenemos un registro de 1432 personas caracterizadas de los cuales 132 personas hemos logrado que salgan de las calles.

Y añadió “cuando entendemos la problemática del consumo y de las propias dinámicas de las calles, creernos que lograr sostener 132 personas fuera de la calle es un logro grande.

Ahora que hablamos de 132 personas en superación, no es suficiente con sacarlos de las calles, necesitamos también oportunidades, empleo y el llamado a las empresas para que contraten estas personas y no les nieguen las posibilidades, porque muchos para poder conseguir empleo les toca mentir y esa no es la idea, es que puedan sentirse incluso orgullosos de lo que fueron y de lo que lograron salir.