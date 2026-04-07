Destituyen e inhabilitan a policía señalado de asesinar a un joven en estallido social en Ibagué

En un fallo que marca un precedente en la ciudad, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 14 años al mayor (r) de la Policía Nacional, Jorge Mario Molano Bedoya, por su responsabilidad en la muerte de Santiago Andrés Murillo Meneses, ocurrida durante las protestas del 1 de mayo de 2021 en Ibagué.

El Ministerio Público concluyó que el entonces comandante de estación incurrió en un uso excesivo de la fuerza, desconociendo los protocolos establecidos para el manejo de manifestaciones sociales, lo que derivó en la vulneración del derecho fundamental a la vida del joven ibaguereño.

De acuerdo con la investigación disciplinaria, Molano Bedoya, pese a conocer las directrices sobre el uso de armas en contextos de protesta, actuó de manera contraria a la normativa constitucional y legal, incurriendo en una falta calificada como gravísima.

La Procuraduría determinó que la conducta fue cometida a título de dolo, es decir, de forma consciente, voluntaria y deliberada, con pleno conocimiento de su carácter antijurídico y de las consecuencias de su actuar.

El caso de Santiago Murillo se convirtió en uno de los más representativos en medio del estallido social de 2021, generando indignación nacional y exigencias de justicia por parte de la ciudadanía y organizaciones de derechos humanos.

Con esta decisión, el ente de control avanza en la determinación de responsabilidades disciplinarias, en un proceso que aún permite recurso de apelación ante el despacho del procurador General de la Nación.

Algunos sectores de la ciudad afirman que este fallo representa un paso importante en la búsqueda de justicia por la muerte de Santiago Murillo, un hecho que marcó profundamente a Ibagué y al país.