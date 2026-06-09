En La Tebaida, Quindío, buscan a hombre que realizó actos obscenos frente a una menor de edad

Armenia

En el Quindío denuncian a un hombre que cometía actos obscenos frente a una vivienda donde se encontraba una menor de edad, la Policía activo la búsqueda del sujeto.

Según los informes preliminares, el hombre se masturbaba frente a una vivienda donde se encontraba una menor de edad.

La denuncia fue dada a conocer por la diputada Jessica Obando quien evidenció que el colectivo feminista Las Brujas expuso que un hombre fue captado mientras realizaba actos de masturbación frente a una vivienda ubicada en el barrio La Hacienda del municipio de La Tebaida.

La diputada rechazó este tipo de acciones que atentan contra la integridad puesto que en la vivienda donde se registraron los hechos se encontraba una menor de edad lo que genera mayor alerta para que este tipo de casos no sean normalizados por la sociedad y se tomen las acciones contundentes contra estas personas.

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Dijo que los hechos de violencia contra las mujeres están disparados en el departamento por lo que es fundamental avanzar en las investigaciones sobre este aberrante caso. Además, envío un llamado a los cuidadores de los menores de edad para que estén muy atentos puesto que siete de cada 10 mujeres en Colombia son víctimas de violencia sexual y de esas cuatro son menores.

Respuesta Policía

En atención al video que circula a través de redes sociales donde una persona realiza actos obscenos frente a una menor de edad en el municipio de La Tebaida, la Policía del Quindío, a través del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, se desplazó hasta el lugar de los hechos con el fin de realizar la respectiva verificación del caso.

Cortesía Policía, Quindío

La Subintendente Linda Dayanna Castiblanco - jefe Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia Quindío indicó que, de acuerdo con la información suministrada por la madre, la menor le manifestó que un hombre que se encontraba en las afueras de su residencia le habría exhibido sus órganos genitales. Al salir a verificar la situación, la madre observó que el sujeto emprendió la huida del lugar.

Una vez conocido el caso, brindaron orientación a la familia sobre la ruta de atención institucional correspondiente, recomendando el traslado de la menor al centro asistencial para la valoración por parte del personal competente y la activación de los protocolos de atención establecidos para este tipo de situaciones.

De igual manera, unidades de policía judicial adelantan las labores de verificación e indagación tendientes a esclarecer los hechos e identificar al presunto responsable.