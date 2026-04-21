VIDEO | Agua de Barichara es un riesgo sanitario: comunidad pide intervención del gobierno nacional

Una grave denuncia sobre la calidad del agua en el municipio de Barichara, Santander, fue hecha por Daniel Forero Quintanilla, integrante de la Veeduría del Agua y promotor del proyecto ‘Camino abierto por el agua’, quien advirtió que miles de habitantes estarían consumiendo líquido contaminado.

Según el pronunciamiento, alrededor de 6.800 personas de las veredas de Barichara, Guane y Villanueva, estarían recibiendo agua no apta para el consumo humano, presuntamente contaminada con una sustancia conocida como “Escherichia coli”.

“En uno de los pueblos más bonitos de Colombia, también se vive una crisis por contaminación y escasez de agua”, señaló Forero.

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El denunciante explicó que la situación ya fue llevada ante el Tribunal Administrativo de Santander mediante una acción popular, sin que hasta el momento se haya logrado una solución efectiva.

Además, aseguró que desde hace cerca de dos semanas el problema se habría extendido a la zona rural del municipio, donde el agua estaría llegando con mal olor y una textura grasosa, lo que ha incrementado la preocupación entre los habitantes por posibles afectaciones a la salud.

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El veedor, Daniel Forero, hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales para que intervengan y eviten lo que calificó como una posible calamidad pública.

“Esto es un problema de salud pública y de derechos humanos”, afirmó, al tiempo que cuestionó la gestión de las administraciones municipales y departamentales frente a la situación.

Hasta el momento, las autoridades locales no se han pronunciado oficialmente sobre esta denuncia.

La Corte Constitucional visitó Barichara

Si bien no se conoce un pronunciamiento contundente de las autoridades departamentales o nacionales, en una reciente visita La Corte Constitucional, que llegó por primera vez a este municipio, exigió soluciones de fondo ante crisis del agua en Colombia, resaltando la problemática de este pueblo de Santander.

La presidenta, Paola Andrea Meneses, afirmó que la falta de acceso al agua potable en Colombia constituye una “emergencia humanitaria”, que compromete la dignidad y la vida de millones de personas.

“Terrible como son capaces de surtir un agua de estas”: con videos y fotografías se pronuncia la comunidad