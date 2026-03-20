Con más de 5 millones de registros, Cali presenta avances del Observatorio de Salud Pública

La Secretaría de Salud de Cali realizó el lanzamiento del Observatorio de Salud Pública, una herramienta creada el 18 de julio de 2025 con el objetivo de recopilar, analizar y difundir información en salud. Esta iniciativa busca apoyar la toma de decisiones y mejorar el bienestar de la comunidad.

El observatorio también servirá como insumo para la formulación de políticas públicas y estará disponible para instituciones, la academia y la ciudadanía en general, promoviendo el acceso a datos abiertos.

El Observatorio de Salud del Distrito de Santiago de Cali está organizado en líneas temáticas prioritarias, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las principales problemáticas de la ciudad. Entre estas se encuentran los determinantes sociales y ambientales de la salud; salud mental y prevención del suicidio; consumo de sustancias psicoactivas; violencias y seguridad humana; salud materno-infantil, sexual y reproductiva; enfermedades transmisibles y emergencias sanitarias; y enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y cáncer.

Asimismo, aborda temas como salud ambiental y cambio climático; equidad en salud, incluyendo género, etnicidad, discapacidad y migración; desempeño del sistema de salud y acceso efectivo; prestación de servicios y aseguramiento; participación ciudadana y Defensoría del Paciente; gestión administrativa y financiera; y planeación en salud.

Este observatorio tendrá como función el procesamiento, validación, integración y análisis de información proveniente de las diferentes dependencias de la Secretaría de Salud.

Según el secretario, Germán Escobar, dos de cada cuatro personas que fallecen en la ciudad lo hacen a causa de enfermedades crónicas, lo que evidencia la importancia de contar con herramientas como este observatorio para comprender y atender estas problemáticas.

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“Más de 5 millones de registros procesados y dispuestos para la comunidad en una política de nuestra administración del alcalde Éder de datos abiertos, de veeduría ciudadana amplia de utilización de la información para hacer política pública informada, pero también para la ciudadanía, para investigación, academia y múltiples propósitos.

Este observatorio tiene 46 tableros de control, información epidemiológica, de demografía social en la ciudad y también información de ejecución de los proyectos de la Secretaría de Salud y los proyectos del sector salud y la prestación del sistema de salud aquí en Cali", explicó Escobar.

Además, el observatorio cuenta con tableros específicos enfocados en salud mental, así como herramientas orientadas al cuidado de la niñez, como el tablero “En torno a tus primeros pasos”, y otros espacios de consulta como “En torno a tu bienestar”, que permiten hacer seguimiento a diferentes aspectos del bienestar integral de la población.

También incluye información detallada sobre violencia de género e intrafamiliar, ocupación hospitalaria y acceso a boletines informativos, entre ellos los epidemiológicos, siendo uno de los más consultados el relacionado con el dengue en la ciudad.