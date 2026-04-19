Eduar Abril Borrero vuelve a la Alcaldía de Concepción, Santander, reelegido en elecciones atípicas

En una jornada electoral atípica, Eduar Abril Borrero fue reelegido como alcalde del municipio de Concepción en Santander, luego de obtener la mayoría de votos en los comicios convocados para suplir la vacancia del cargo, este domingo 19 de abril de 2026.

Las elecciones se realizaron tras la anulación de su elección anterior (2023) por parte del Consejo de Estado, que determinó que el mandatario incurrió en doble militancia, lo que obligó a su salida del cargo y a la convocatoria de estos nuevos comicios.

Pese a ese antecedente judicial, Abril Borrero volvió a participar en la contienda electoral y logró nuevamente el respaldo mayoritario de los votantes del municipio, consolidando su regreso a la administración local.

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De acuerdo con el último boletín boletín de la Registraduría Nacional del Estadio Civil, luego del 100% de las mesas escrutadas, Eduar Abril del partido Conservador, obtuvo 2.168 (68,54%), mientras que el candidato por el Centro Democrático, Edgar Ortiz Hernández, obtuvo 912 (29,51%).

Además, la Registraduría confirmó que se reportaron 32 votos en blanco (1,04%), 23 votos nulos (0,74%), 5 votos no marcados (0,16%). Para un total de 3.090 votos en urnas.

Con este resultado, Eduar Abril Borrero retoma la alcaldía para continuar el periodo administrativo en curso, luego de varios meses de interinidad administrativa tras la designación de un alcalde encargado mientras se cumplía el calendario electoral.