Santander activa plan especial para el puente festivo: se movilizarán más de 90 mil vehículos

Ante la alta movilidad que se espera durante el puente festivo de Corpus Christi, las autoridades de Santander pusieron en marcha un plan especial de seguridad y tránsito que contempla el desplazamiento de más de 90.000 vehículos, restricciones para vehículos de carga pesada y el despliegue de cerca de 1.500 uniformados.

La estrategia busca prevenir accidentes de tránsito, garantizar la movilidad en los principales corredores viales y mantener el orden público durante las actividades programadas para el fin de semana.

Además del aumento en el flujo vehicular, las autoridades prevén una importante afluencia de personas a ferias, fiestas y celebraciones religiosas que se desarrollarán en 28 municipios del departamento.

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En total, se tienen previstos 29 eventos, entre ellos actividades de Corpus Christi, festividades populares y cabalgatas que serán vigiladas por las autoridades para verificar el cumplimiento de la normatividad.

La Policía de Santander informó que los uniformados estarán distribuidos en carreteras, zonas turísticas y municipios con eventos masivos. Los controles estarán enfocados en detectar conductas que generan mayor riesgo de accidentalidad, como el exceso de velocidad, los adelantamientos prohibidos y la conducción bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas.

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Las autoridades también confirmaron que habrá restricciones para vehículos de carga pesada en horarios específicos con el fin de mejorar la movilidad y reducir los congestionamientos en los momentos de mayor circulación de viajeros.