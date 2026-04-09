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09 abr 2026 Actualizado 22:19

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Economía

Corte Constitucional tumbó emergencia económica de Gustavo Petro decretada en diciembre 2025

Con una votación de 6 a 2 en la Sala Plena de la Constitucional. Con dos salvamentos de voto de los magistrados Héctor Carvajal y Vladimir Fernández.

Corte Constitucional tumbó primera emergencia económica de Gustavo Petro

Corte Constitucional tumbó primera emergencia económica de Gustavo Petro

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Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

Con una votación de 6 a 2 en la Sala Plena, se declaró inexequible el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, por medio del cual se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional.

Igualmente, declaró que los Decretos Legislativos 1474 de 2025 y 044 de 2026 continuarán sin producir efectos hasta tanto la Sala Plena de esta Corte profiera una decisión definitiva respecto de su constitucionalidad.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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