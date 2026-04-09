Corte Constitucional tumbó emergencia económica de Gustavo Petro decretada en diciembre 2025
Con una votación de 6 a 2 en la Sala Plena de la Constitucional. Con dos salvamentos de voto de los magistrados Héctor Carvajal y Vladimir Fernández.
Corte Constitucional tumbó primera emergencia económica de Gustavo Petro
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Con una votación de 6 a 2 en la Sala Plena, se declaró inexequible el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, por medio del cual se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional.
Igualmente, declaró que los Decretos Legislativos 1474 de 2025 y 044 de 2026 continuarán sin producir efectos hasta tanto la Sala Plena de esta Corte profiera una decisión definitiva respecto de su constitucionalidad.
Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...