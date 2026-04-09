Corte Constitucional tumbó emergencia económica de Gustavo Petro decretada en diciembre 2025

Con una votación de 6 a 2 en la Sala Plena, se declaró inexequible el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, por medio del cual se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional.

Igualmente, declaró que los Decretos Legislativos 1474 de 2025 y 044 de 2026 continuarán sin producir efectos hasta tanto la Sala Plena de esta Corte profiera una decisión definitiva respecto de su constitucionalidad.