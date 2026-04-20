¿Cambio de estratificación en Bucaramanga?: denuncian alza en servicios y pérdida de subsidios

Una creciente preocupación se presenta en varios sectores de Bucaramanga tras conocer el cambio en la estratificación socioeconómica de algunos hogares, una medida que estaría impactando directamente el costo de los servicios públicos y el acceso a subsidios para población vulnerable.

Así lo advirtió el concejal Diego Lozada, quien aseguró que los ciudadanos han comenzado a recibir comunicaciones informándoles que su condición económica ha mejorado, lo que implica el paso a un estrato superior. “Hoy los bumangueses se están enterando de que les ha cambiado la condición económica sin saber cómo. Les llega una carta donde les dicen que ahora pertenecen a un nuevo estrato”, afirmó.

Según explicó en Caracol Radio, este ajuste no solo afecta el cobro del servicio de agua, sino también de energía, gas y otros servicios asociados a la estratificación. “Estrato uno pasando a dos, estrato dos pasando a tres, en sectores populares. Esto está llevando a que prácticamente se suspendan subsidios de forma sistemática”, señaló Lozada.

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El cabildante indicó que cerca de 7.000 hogares estarían involucrados en este proceso, especialmente en barrios como Pablo VI, San Expedito, sectores de las comunas 9, 10 y 14, incluyendo zonas como La Pedregosa y Albania.

Sin embargo, denunció que no ha existido una socialización clara del proceso ni criterios visibles en la aplicación de los cambios. “Hay casos donde en una misma cuadra a unos vecinos les cambian el estrato y a otros no, pese a tener las mismas condiciones”, cuestionó el concejal.

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Diego Lozada también advirtió que este cambio podría tener implicaciones adicionales, como la posible afectación en la clasificación del Sisbén y futuros incrementos en el impuesto predial. “No sabemos hasta qué punto esto termine alejando a los ciudadanos de beneficios del Estado que necesitan por su condición real”, agregó.

Ante esta situación, el Concejo de Bucaramanga aprobó una proposición de debate firmada por 18 concejales, con la que se busca que la administración municipal explique la metodología aplicada y considere la suspensión temporal de la medida. “Hoy a los ciudadanos les están diciendo: pague y después reclame”, criticó.

El concejal reiteró que el Acueducto Metropolitano no es la entidad responsable del cambio, ya que solo ajusta sus cobros con base en la estratificación definida por el municipio. Por ello, las reclamaciones deben dirigirse a la Alcaldía de Bucaramanga, específicamente a la Secretaría de Planeación.

Anunció que se pondrá a disposición de la ciudadanía un formato de reclamación para facilitar el proceso de revisión de estrato. “Lo que queremos es que a la gente le cobren lo justo, con base en su realidad”, concluyó Diego Armado Lozada Trujillo, concejal.