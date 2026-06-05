Ruta del Cacao explicó razones de la falla en puente que comunica a Barrancabermeja - Yondó

Bucaramanga

Tras la emergencia que se presentó en el puente Guillermo Gaviria en la vía que comunica Barrancabermeja - Yondó el pasado mes de marzo en donde se generó pérdida de parte de la banca por la erosión del río Magdalena, fue revisada por la concesión Ruta del Cacao, encargada de este corredor vial.

A través de un comunicado, la concesión confirmó que desde el primer momento se prestó la atención requerida a esta infraestructura y se tomaron las medidas correspondientes para garantizar la seguridad y el tránsito por este sector.

“Las causas de falla en la infraestructura afectada y la pérdida de banca que se ha venido presentando, es producto de la socavación lateral que genera el río Magdalena sobre el acceso del puente en el lado Yondó. Lo anterior se enmarca, fundamentalmente, dentro de un comportamiento en la dinámica natural del río sobre las zonas de llanura inundables en las cuales se encuentra implantado tanto el estribo 1 - izquierdo, como la extensión del estribo y el acceso al puente Guillermo Gaviria Correa (lado Yondó)”, indicó la concesión.

Dice también Ruta del Cacao que esta situación se pudo prevenir cuando terceros hicieron los estudios y diseños para la construcción de este puente. Además, enfatizan que se deben realizar nuevos estudios para plantear una solución definitiva a esta problemática.

“Como parte de las acciones de respuesta ejecutadas por esta Concesionaria, se han desarrollado labores de protección y estabilización temporal mediante la disposición estratégica de material rocoso de gran tamaño, conformación de rellenos de soporte y adecuación de una base modular de estabilización en el área afectada”, agregó la concesión Ruta del Cacao.

Desde la Ruta del Cacao aseguran que continúan haciendo seguimiento al comportamiento del río Magdalena y al estado de este puente para prevenir cualquier nuevo accidente.