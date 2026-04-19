VIDEO | ¿Hasta cuándo?: denuncian que continúa el hurto a estaciones de Metrolínea en Bucaramanga

Un nuevo hecho de inseguridad quedó registrado en video en el Centro de Bucaramanga, donde un ciudadano denunció el hurto de partes de la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (SITME) - Metrolínea, durante la madrugada de este domingo 19 de abril.

“Cómo se roban Bucaramanga a la vista de todos”, expresó el denunciante que compartió la grabación, en la que se observa a una persona retirando piezas de la estructura física de una de las estaciones del sistema en pleno centro de la ciudad, carrera 15 con calle 36.

¿Qué dicen desde el SITME - Metrolínea?

Frente a estos hechos, el gerente de Metrolínea, Emiro José Castro, señaló que no se trata de un caso aislado, sino de una problemática que ha sido advertida de manera reiterada ante las autoridades.

“Es el mismo mecanismo de vandalismo que venimos denunciando en los últimos meses, en el último año, igual que las reclamaciones que hemos hecho ante las aseguradoras.”, afirmó.

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Castro, explicó que varias estaciones presentan afectaciones similares, lo que impacta directamente la operación del sistema y las condiciones de seguridad para los usuarios. En ese sentido, indicó que ya se trabaja de manera articulada con la administración municipal para recuperar la infraestructura afectada.

Entre las medidas anunciadas está el refuerzo de la vigilancia con apoyo de seguridad privada y la Policía Nacional, especialmente en horarios nocturnos, cuando se estarían registrando la mayoría de estos hechos.

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“Por fortuna esta será una de las estaciones que vamos a arreglar con la Alcaldía Bucaramanga. Esperamos que el proceso de recuperar la vigilancia del sistema logremos adelantarlo lo más pronto posible y tener, tanto en la noche como en el día, vigilancia privada", precisó el gerente de la entidad.

Esto dicen desde la Alcaldía de Bucaramanga

El secretario del interior de Bucaramanga, Luis Alfonso Pinto, aseguró que como autoridades vienen adelantando acciones para hacerle frente a esta situación.

Explicó que, en el corto plazo, se han reorganizado las reacciones policiales para mejorar los tiempos de respuesta e iniciará el mantenimiento de los CAI móviles que llevaban varios años fuera de servicio.

“Vamos a reactivar alrededor de nueve CAI móviles y hacer un cuadro operativo con nuestra Policía en esos puntos álgidos para tener presencia”, indicó .

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El secretario señaló que a mediano y largo plazo se avanza en la implementación de cámaras de identificación de placas y en operativos diarios enfocados en motocicletas, ya que, según explicó, muchos de estos hechos delictivos se cometen utilizando este tipo de vehículos.

“Estamos haciendo operativos todos los días para poder tener un control más efectivo, acompañados de tránsito, Ejército, Migración y Policía”, agregó.

Las autoridades invitan a la ciudadanía a denunciar este tipo de situaciones y a cuidar los bienes públicos, al considerar que los daños al sistema terminan afectando a toda la comunidad que depende del servicio de transporte masivo.