Denuncian amenazas por parte de las Autodefensas Conquistaros de la Sierra Nevada en Puerto Wilches

Bucaramanga

Tras el desarrollo de la primera vuelta presidencial en el país, en el departamento de Santander el candidato Iván Cepeda ganó solo en dos municipios, en Barrancabermeja y en Puerto Wilches y precisamente en este último, se conoció que desde las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada han amenazado a militantes del Pacto Histórico y otras personas a quienes les dicen que en menos de 48 horas deben salir del municipio.

La denuncia la hace la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) quien a través de un comunicado indicó que “en este caso, los liderazgos sociales y políticos amenazados son señalados de “guerrilleros” y se les exige abandonar el municipio en menos de 48 horas”.

Por lo que desde la corporación rechazaron estas amenazas en contra de los líderes pues aseguran que atentan en contra de los procesos comunitarios y el ejercicio democrático en las elecciones presidenciales y por supuesto, de poner en riesgo la integridad de estas personas.

“Esta amenaza llevada a cabo en el marco de las elecciones presidenciales representa una coerción contra integrantes del Partido Político Pacto Histórico y un ataque contra el ejercicio democrático de la participación política, intensificando la persecución contra el movimiento social y político de izquierda en el municipio de Puerto Wilches; donde actualmente existen tensiones entre los sectores populares y los poderes económicos que promueven una profundización de las economías extractivas, entre esas la posibilidad de viabilizar la explotación de hidrocarburos mediante el fracking”, señala CREDHOS.

Por eso, desde la corporación hacen un llamado a las autoridades para que avancen en las investigaciones que ayuden a determinar la veracidad de estas amenazas y que se garantice la seguridad de las personas mencionadas.