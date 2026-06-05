Topocoro atrae millonarias inversiones turísticas mientras persisten problemas en la vía de acceso

Mientras alrededor del embalse Topocoro avanzan inversiones turísticas, las lluvias volvieron a poner en evidencia los problemas de la vía que conecta a San Vicente de Chucurí con Bucaramanga.

El alcalde Óscar Mauricio Sanmiguel aseguró que las recientes lluvias afectaron nuevamente el sector de Náutica, donde se han registrado hundimientos y trabajos constantes para mantener habilitado el paso.

La situación ocurre en momentos en que el embalse se consolida como uno de los principales proyectos de desarrollo turístico de Santander.

La advertencia se produce en momentos en que avanzan varios proyectos turísticos alrededor de Topocoro.

Entre ellos se encuentra la primera fase del parque acuático Los Trinitarios, valorada en más de $150.000 millones, una segunda etapa hotelera anunciada en cerca de $200.000 millones y las obras que adelanta la Gobernación para organizar la actividad náutica en el embalse.

Sanmiguel aseguró que los problemas de la carretera habían sido advertidos años atrás por la Sociedad Santandereana de Ingenieros, que cuestionó el trazado de la vía construida como parte de las obras asociadas al proyecto Hidrosogamoso.

El mandatario sostuvo que las observaciones técnicas no fueron tenidas en cuenta durante la construcción del corredor y señaló que la vía fue ejecutada por Isagen como parte de las obras asociadas al embalse. Según dijo, las afectaciones que hoy se presentan en sectores como Náutica evidencian problemas que habían sido advertidos desde años atrás.

Aunque el corredor continúa habilitado, el alcalde insistió en que las fallas recurrentes generan preocupación debido a la importancia que tiene esta vía para la movilidad de habitantes, visitantes y proyectos turísticos que se desarrollan alrededor de Topocoro.