Ambientalistas piden aplazar mesas de concertación por delimitación de Santurbán durante campaña

Bucaramanga

Durante estos dos días se realizan en Girón y Floridablanca mesas de concertación por la delimitación del páramo de Santurbán con la presencia de representantes del Ministerio de Medio Ambiente, de Minas y Energía, de Agricultura, ambientalistas y representantes de mineros y autoridades locales, sin embargo la jornada inició con la petición de ambientalistas de que no se realizaran estos encuentros en medio de la campaña política.

“Hemos solicitado que estas reuniones se hagan los sábados y domingos y no entre semana en donde solo asistan los funcionarios, además no queremos que esto se haga en medio de la campaña política”, dijo Alix Mancilla, una de las ambientalistas que participó en la jornada y también accionante de este proceso judicial.

Los representantes del Ministerio del Medio Ambiente reiteraron que las mesas de concertación habían sido programadas desde tiempo atrás y no se está haciendo proselitismo político durante el desarrollo de las mismas y que ahí también participa la Procuraduría General de la Nación que garantiza que esto no suceda.

Además, Mancilla se refirió también a la necesidad de que desde el MinAmbiente se den garantías durante el proceso de delimitación del páramo de Santurbán y que sean las comunidades de la zona quienes se puedan favorecer y no las grandes empresas.

“La decisión que se tome sobre Santurbán no se puede tomar a la loca ni por querer favorecer unos intereses de la gran minería. Lo que le decimos a la gente del misterio es que deben tener en cuenta el concepto de los accionantes, tenemos todo un movimiento social detrás que nos respalda y que somos los artífices de la sentencia y tenemos toda la autoridad para hacer cumplir lo que la Corte Constitucional dice", enfatizó Mancilla.