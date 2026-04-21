Proyecto del Hospital de Alta Complejidad del Eje Cafetero queda totalmente financiado: Minsalud

Pereira

Durante su visita a Pereira, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, confirmó que el proyecto del Hospital Regional de Alta Complejidad cuenta con respaldo financiero asegurado por parte del Gobierno Nacional, lo que permitirá avanzar en la contratación de las fases restantes de esta obra estratégica para el Eje Cafetero.

El funcionario explicó que ya se están incorporando vigencias futuras para garantizar la continuidad del proyecto, el cual ha superado diferentes dificultades técnicas y administrativas tras múltiples mesas de trabajo con organismos de control.

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“Hoy podemos decir que está financiado a través de todo lo que se está invirtiendo y contratando… Lo que tenemos con el proyecto del Hospital Regional de Alta Complejidad son los compromisos del gobierno por 600 mil millones de pesos y las vigencias futuras del departamento, para alcanzar una inversión que podría llegar a los $800 mil millones”, destaco Jaramillo.

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El hospital, que se construye en Pereira, está proyectado para beneficiar a más de 3 millones de personas del Eje Cafetero y zonas de influencia, consolidándose como un centro de atención de cuarto nivel.

El ministro Jaramillo también destacó que el proyecto avanza por etapas. Actualmente, se encuentra en la fase final de la primera etapa, ya inició la segunda, y en total contempla cuatro fases de ejecución. Para la siguiente, se prevé una inversión cercana a los 350 mil millones de pesos.

Asimismo, el jefe de la cartera de salud reconoció el trabajo adelantado por la administración departamental, liderada por el gobernador Juan Diego Patiño, resaltando el avance que ha tenido el proyecto en los últimos meses.

Inversión total del proyecto

En materia de inversión, el costo total de la obra se estima en cerca de $780 mil millones, de los cuales más de 600 mil millones son aportados por la Nación, mientras que el restante corresponde a un esfuerzo conjunto entre la Gobernación de Risaralda y la Universidad Tecnológica de Pereira.

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Con este anuncio, se da un parte de tranquilidad frente a una de las obras más importantes en materia de salud para la región, que apunta a fortalecer la infraestructura hospitalaria y mejorar la atención de alta complejidad para millones de ciudadanos.