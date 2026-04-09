Nuevos hallazgos arqueológicos marcan el avance de las obras del Hospital Regional en Pereira

Pereira

El desarrollo de la segunda fase de construcción del Hospital Regional de Alta Complejidad, en Pereira, continúa revelando importantes vestigios del pasado. A medida que avanzan las excavaciones, se han registrado nuevos hallazgos arqueológicos que evidencian la presencia de comunidades ancestrales en esta zona del departamento.

De acuerdo con el equipo técnico del proyecto, en los últimos días se han identificado 217 nuevos salvamentos arqueológicos, entre los que se destacan estructuras funerarias, antiguos basureros, áreas de ocupación y diversos elementos utilizados por poblaciones que habitaron el territorio hace varios siglos.

Uno de los descubrimientos más relevantes corresponde al hallazgo de dos cuerpos humanos en buen estado de conservación, encontrados dentro de estructuras funerarias. Según explicó la arqueóloga líder del proyecto, Angela Patricia Barco Marín, estos restos serán trasladados al laboratorio para su respectivo análisis e investigación.

Le interesa: El Hospital Regional de Alta Complejidad de Risaralda entró en su segunda etapa

Foto: Gobernación de Risaralda Ampliar Foto: Gobernación de Risaralda Cerrar

“Algo muy novedoso es que en una de las estructuras funerarias encontradas se hallaron dos individuos con características humanas en una posición boca arriba de cubito dorsal, uno mirando hacia el norte, otro mirando hacia el sur. Estos individuos fueron rescatados y se encuentran en proceso de ingreso al laboratorio para ser analizados. En las últimas excavaciones se han encontrado más o menos 1.400 fragmentos cerámicos nuevos”, afirmó Barco Marín.

Las excavaciones también han permitido recuperar cerca de 1.400 fragmentos cerámicos, incluyendo nueve vasijas, lo que aporta información clave sobre las prácticas culturales y cotidianas de estas comunidades antiguas.

Estos hallazgos se suman a los resultados acumulados desde el inicio del proyecto, que ya alcanza alrededor de 16.500 piezas arqueológicas recuperadas, así como la identificación de 100 restos humanos, la mayoría ya analizados, y vestigios de fauna, entre ellos los restos de un equino de gran tamaño.

Lea también: Risaralda sigue conquistando diferentes países del mundo con su café de especialidad

Desde la Gobernación de Risaralda se ha destacado la importancia de estos descubrimientos, no solo por su valor científico, sino también por el aporte al conocimiento histórico y cultural del territorio, en medio de una obra estratégica para la salud del departamento.