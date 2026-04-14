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14 abr 2026 Actualizado 01:01

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Riohacha

$200 millones de recompensa por información de los autores de la masacre de cinco personas en Maicao

La Policía anunció el envío de 60 uniformados para resguardar la seguridad en el municipio.

Consejo de Seguridad: Foto: Gobernación de La Guajira.

Consejo de Seguridad: Foto: Gobernación de La Guajira.

Consejo de Seguridad: Foto: Gobernación de La Guajira.

Efraín

Riohacha

Las autoridades anunciaron la recompensa de hasta $200 millones por información que permita la captura de los autores de la masacre de cinco personas en el barrio Villa Mery, en el municipio de Maicao, en La Guajira.

Así se confirmó tras un Consejo de Seguridad que se desarrolló en el departamento liderado por el General Warlington Gualdrón, director del Servicio Nacional de Policía.

Lea también: Masacre en Maicao deja cinco muertos: esto se sabe

Por otra parte, la Policía confirmó el envío de 60 uniformados al municipio de Maicao para resguardar la seguridad en el territorio, además se establecerán puestos de control conjuntos entre Policía, Ejército y demás autoridades en los accesos y zonas priorizadas del municipio.

Asimismo, se pondrá en marcha los planes especiales de control, patrullaje y presencia institucional en diferentes barrios del municipio.

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