“Más violencia no es la salida”: alertan por operaciones militares en el Catatumbo

Eliana Zafra, presidenta del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. / Foto: Alcaldía de Cúcuta.

Norte de Santander.

En medio del recrudecimiento del conflicto armado en la región del Catatumbo, organizaciones defensoras de derechos humanos encendieron las alertas por el impacto que están generando los recientes hechos violentos en la población civil.

Eliana Zafra, presidenta del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, aseguró que la situación en municipios como Tibú y El Tarra refleja una escalada preocupante de la confrontación armada, marcada por el uso de drones con explosivos y operaciones militares en zonas donde hay presencia de civiles.

“Lo vemos con una profunda preocupación frente al escenario del recrudecimiento de la guerra en la subregión del Catatumbo”, afirmó.

Zafra cuestionó las dinámicas actuales del conflicto, señalando que el uso de este tipo de armas y las acciones en medio de la población representan una vulneración al derecho internacional humanitario, lo que incrementa el riesgo para las comunidades.

“La violencia no se acaba con más violencia. La intensificación de los enfrentamientos entre actores armados y la Fuerza Pública está dejando a la población civil en medio del conflicto”, enfatizó la líder social.

Frente a este panorama, hizo un llamado a las autoridades locales, departamentales y al Gobierno Nacional para que se adopten medidas urgentes que permitan atender la crisis humanitaria en la región, así como avanzar en acciones coordinadas que reduzcan la confrontación armada.

La lideresa insistió en la necesidad de evaluar las verdaderas voluntades de paz por parte de los actores en conflicto, advirtiendo que, de no generarse soluciones de fondo, continuará aumentando el número de víctimas en Norte de Santander, especialmente en zonas históricamente afectadas como el Catatumbo.

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