Lluvias dejan más de 5.000 damnificados en seis municipios del norte del Cauca

Popayán, Cauca

Una difícil situación se registra en seis municipios del norte del Cauca debido a las intensas lluvias, que dejan más de cinco mil personas damnificadas, daños en viviendas, vías colapsadas y comunidades incomunicadas.

Las emergencias se concentran en los municipios de Padilla, Jambaló, Toribío, Miranda, Caloto y Corinto. En estos dos últimos se reportan las mayores afectaciones, con cerca de 50 derrumbes, crecientes súbitas y al menos 18 viviendas destruidas.

En el municipio de Corinto, las afectaciones se concentran en los corregimientos de El Jagual, Los Andes, Quebraditas y Río Negro, donde las lluvias han provocado deslizamientos, pérdida de banca y desbordamientos que dejaron incomunicadas a varias comunidades rurales.

Según el alcalde Adrián Díaz, la emergencia deja un balance preliminar de más de cinco mil personas afectadas, con dificultades en el acceso a agua potable, servicios de salud y suministro de alimentos.

“Nos vimos obligados a declarar la calamidad pública porque la emergencia supera la capacidad del municipio para atender a las comunidades; no hemos podido llegar a varios sectores y se presentan dificultades en agua potable, salud y abastecimiento de alimentos”, indicó el mandatario.

En Caloto, el alcalde Óscar Cifuentes señaló que las lluvias han sido constantes durante el mes de abril, generando emergencias en las veredas El Credo, El Vergel y Pedregal, donde se han presentado desbordamientos, granizadas y afectaciones en cultivos y viviendas.

“El desbordamiento de ríos y las lluvias han dejado cerca de 20 kilómetros de vías terciarias en pésimas condiciones, prácticamente sin transitabilidad, afectando la movilidad de las comunidades”, afirmó el mandatario.

El alcalde agregó que incluso fue necesario suspender el tránsito en la vía que comunica con el municipio de Toribío debido a la pérdida de banca.

Frente a este panorama, la Oficina de Gestión del Riesgo del departamento informó que adelanta acciones con alcaldes y organismos de socorro para atender la situación y garantizar combustible para maquinaria amarilla, mientras las autoridades avanzan en los censos para determinar el número total de damnificados y mantienen la alerta ante la continuidad de las lluvias.