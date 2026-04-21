Restituyen 42 hectáreas a 18 familias víctimas del conflicto en el Cauca

Giovany Yule, director de la Unidad de Restitución de Tierras. Crédito: Gobernación del Cauca.

Popayán - Cauca

La Unidad de Restitución de Tierras entregó más de 42 hectáreas a 18 familias víctimas del conflicto armado en el departamento del Cauca en cumplimiento de órdenes judiciales.

Se trató de un acto de reparación realizado en Popayán con la entrega de los predios a familias de 12 municipios entre los que se encuentran Cajibío, Corinto, El Tambo y Toribío tras sentencias emitidas en Popayán y Cali.

De acuerdo con la Unidad, ahí se implementarán proyectos productivos para garantizar el retorno digno y la permanencia de las familias.

El director de la entidad Giovanni Yule explicó que, “las familias recibieron con alegría estas sentencias y esperamos avanzar con los proyectos y con el cumplimiento de las órdenes judiciales cobijadas en estas sentencias para restituirles la vivienda”.

Durante la jornada, la entidad también otorgó resoluciones para proyectos productivos a otras siete familias, con una inversión de 413 millones de pesos, para líneas de café, caña panelera, cría de cerdo en las zonas rurales y en la urbana, ferretería y minimercado.

Estas actividades pretenden la reconstrucción del tejido social en los territorios históricamente más afectados por la violencia.

El evento contó con el respaldo de la Defensoría del Pueblo y la Gobernación del Cauca.