MinTIC abre convocatorias audiovisuales con incentivos desde $3 millones: Así puede participar

De fondo: Imagen de referencia de una cámara grabando un espacio cerrado. A la izquierda hay una imagen de un megáfono junto a una ventana de diálogo, simbolizando un anuncio (crédito: Getty Images)

Durante el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci), el Ministerio TIC, en alianza con Telecafé y Canal Zoom, dio apertura a las siguientes 2 convocatorias:

Historias del Cambio 2026

Jóvenes que Transforman 2026

La apertura oficial se realizó en la Casa de la TV Pública, con la participación de la ministra TIC, Carina Murcia, quien destacó la importancia de seguir generando oportunidades para que más voces cuenten sus historias desde los territorios.

"Jóvenes que transforman e Historias del Cambio son iniciativas que entregan herramientas y posibilidades para que nuestros creadores audiovisuales puedan desarrollar su potencial y cuenten las historias que necesita el país" dijo la ministra TIC.

Estos son los requisitos y condiciones para la convocatoria Jóvenes que Transforman 2026

Esta iniciativa busca incentivar la creación de contenidos audiovisuales en jóvenes colombianos entre los 18 y 28 años, con el objetivo de visibilizar iniciativas, proyectos y emprendimientos que generen impacto en sus comunidades y territorios. Estos son los principales ejes temáticos:

Saberes y oficios con raíz.

cultura y creatividad que transforma.

Territorio, turismo y experiencias con identidad.

Innovación rural y economías del campo.

Para participar, los aspirantes deben grabar y subir un vídeo en TikTok (entre cuarenta segundos a un minuto y medio) mostrando la historia o contenido relacionado a algún emprendedor de su territorio, siguiendo las directrices del proceso de selección. Tenga en cuenta que las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de abril o hasta completar 300 cupos.

Según informa MinTIC, Telecafé y Canal Zoom, los organizadores del proyecto, los seleccionados de la convocatoria (300) tendrán cupo para recibir formación audiovisual gratuita y certificada, a través de una alianza con la plataforma Platzi, que permitirá a los participantes acceder durante un mes a contenidos especializados en creación audiovisual.

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Finalmente, quienes hayan terminado los cursos recibirán un correo el 25 de mayo para subir un filminuto horizontal (vídeo de 1 minuto). Los ganadores recibirán un incentivo económico de $3.500.000 por la cesión de derechos de emisión de sus contenidos, y harán parte de un documental colectivo nacional que reunirá historias de transformación social desde distintos territorios.

Si quiere conocer el enlace para postularse o conocer más información de la convocatoria, haga clic aquí.

¿Cuáles son los requisitos y condiciones para acceder a la convocatoria Historias del Cambio 2026?

Historias del Cambio 2026 está dirigida a trabajadores del sector audiovisual (no importa el rol) en todo el territorio, entre los 18 y 28 años, que quieran contar historias relacionadas con la economía popular y el desarrollo de sus territorios.

Los interesados en esta convocatoria deben adjuntar un guion que incorpore una de estas categorías temáticas:

Medio ambiente.

Diversidad e inclusión.

Innovación social.

Campo colombiano.

Los participantes podrán postularse en dos modalidades: formato unitario y miniserie web, con estímulos de $14 millones y $28 millones respectivamente. En total, se seleccionarán 140 guiones, que luego harán parte de la programación de la televisión pública.

La convocatoria estará abierta hasta el 1 de mayo o hasta recibir 500 guiones. Los seleccionados se anunciarán el 26 de junio y los contenidos serán emitidos entre el 13 de octubre y el 5 de noviembre.

Si quiere conocer el enlace para postularse o conocer más información de la convocatoria, haga clic aquí.

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