BOGOSHORTS anuncia convocatoria y fechas de la edición de 2026: requisitos y quiénes pueden aplicar

De fondo: Imágenes de cómo se vivió el evento en una de sus ediciones pasadas. El logo ubicado a la derecha es correspondiente al logo del festival (Crédito: Bogoshorts / Bogotá Short Film Festival)

Desde este 9 de abril está abierta la convocatoria de BOGOSHORTS (Bogotá Short Film Festival) para postular su material a la edición 24 del evento, que celebra también la edición 10 del BFM (Bogotá Film Market). Así, realizadores audiovisuales podrán hacer parte de uno de los eventos más importantes del cortometraje en Latinoamérica.

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Estas son las categorías y requisitos para participar en BOGOSHORTS 2026

Dentro de la convocatoria de BOGOSHORTS, podrán participar cortometrajes de una duración máxima de 30 minutos, producidos después de 2025. Habrá competencias tanto nacionales como internacionales para los géneros de Ficción, Documental, Animación, Experimental y Videoclip, así como reconocimientos técnicos y artísticos que visibilizan los distintos oficios del sector audiovisual.

Entre otras categorías disponibles, el festival tiene:

F3 - Fanático Freak Fantástico, enfocada en cortometrajes de terror, ciencia ficción, fantasía y géneros afines;

Fanático Freak Fantástico, enfocada en cortometrajes de terror, ciencia ficción, fantasía y géneros afines; Competencia VR – Formato especializado para obras en 360°, 2D y 3D; las cuales permiten espacios de inmersión.

Formato especializado para obras en 360°, 2D y 3D; las cuales permiten espacios de inmersión. Competencia de Corto Periodístico, que nació exitosamente en la pasada edición del festival y se convierte en un espacio que reconoce el valor del relato informativo en formato corto.

Tenga en cuenta que los cortos participantes tienen oportunidad de presentarse en más espacios internacionales, ya que BOGOSHORTS es calificador oficial a los Premios Oscar de la Academia (Academy Awards®).

También está abierta la décima edición del Bogotá Film Market (BFM)

Cabe añadir que durante la celebración de este festival se abre la décima edición del BFM - BOGOSHORTS Film Market, un espacio clave para la formación, circulación y desarrollo de proyectos audiovisuales.

En esta edición, el BFM presenta sus componentes tradicionales:

Incubadora BFM: Para proyectos de ficción y documental en desarrollo o no finalizados de toda Iberoamérica que se encuentren en cualquier etapa de evolución . Los seleccionados contarán con una agenda personalizada para conectar con empresas, festivales y profesionales que permitan que el corto evolucione de manera efectiva. El componente cuenta con premios para asistir a diferentes mercados internacionales y equipos para rodaje.

Para proyectos de ficción y documental en desarrollo o no finalizados de toda Iberoamérica . Los seleccionados contarán con una agenda personalizada para conectar con empresas, festivales y profesionales que permitan que el corto evolucione de manera efectiva. El componente cuenta con premios para asistir a diferentes mercados internacionales y equipos para rodaje. In Vitro BFM: Para equipos conformados por director(a) y productor(a) de nacionalidad colombiana, que deseen realizar su primer cortometraje a nivel profesional (es decir, fuera del ámbito académico) para ser rodado en la ciudad de Bogotá y cuya duración debe ser entre 7 y 10 minutos. Tiene un premio de 50 mil USD aproximadamente en especie y efectivo para hacer realidad el corto.

Para equipos conformados por director(a) y productor(a) de nacionalidad colombiana, que (es decir, fuera del ámbito académico) para ser rodado en la ciudad de Bogotá y cuya duración debe ser entre 7 y 10 minutos. Tiene un premio de 50 mil USD aproximadamente en especie y efectivo para hacer realidad el corto. Flipbook BFM: Para proyectos iberoamericanos de animación que se encuentren en etapa de desarrollo y que estén buscando fortalecerse. El enfoque es la búsqueda de potencial coproducción internacional. Los seleccionados tendrán un proceso de fortalecimiento de pitch y una agenda personalizada de conexiones.

Finalmente, a estos apartados se suma Freak BFM, una nueva apuesta que dialoga con las narrativas alternativas y de género, ampliando las posibilidades de creación dentro del ecosistema audiovisual.

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¿Cómo inscribirse a las convocatorias de BOGOSHORTS 2026?

Para inscribirse en el 24.º BOGOSHORTS - Bogotá Short Film Festival, realizadores y productores deben seguir los pasos presentados en la plataforma ShortFilmDepot. No se aceptará ningún tipo de copia física ni screeners por fuera de la plataforma con excepción de las obras provenientes de Palestina, Irán, Ucrania y Cuba, que tendrán una vía especial de envío.

¿Cuándo se realizará la edición número 24 del Bogotá Short Film Festival?

Según lo anunciado por la organización del BOGOSHORTS, la edición 24 de este certamen (edición 10 para el BFM) se llevará a cabo del 1 al 8 de diciembre de este año.

Cabe recordar que en su edición del 2025 el Festival BOGOSHORTS reunió a más de 46.000 asistentes en cerca de 300 actividades y presentó más de 430 cortometrajes de todo el mundo, exhibidos en 120 funciones en 17 escenarios físicos y digitales.

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