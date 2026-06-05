Cuál es la tabla de escalafón docente para 2026: Remuneración sector público según decreto 0299

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0299 del 25 de marzo de 2026, el cual reajusta los salarios de los docentes y directivos docentes públicos de la nación, los cuales hacen parte los niveles educativos de preescolar, básica y media.

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¿Qué es el decreto 0299?

El Decreto 0299 de 2026 es la normativa expedida por el Gobierno Nacional de Colombia que establece el reajuste salarial y la tabla de bonificaciones para los docentes y directivos docentes del sector público en los niveles de preescolar, básica y media, en él se explica que:

Esta norma se complementa con otros decretos expedidos como el Decreto 0317 (que determina los porcentajes de bonificación por nivelación) y el Decreto 0319 (para etnoeducadores).

Así queda la asignación básica mensual para los docentes y directivos docentes regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002:

Normalista Superior o Tecnólogo en Educación (Grado 1):

Nivel A - $3.036.203.

Nivel B - $3.870.303.

Nivel C - $4.989.102.

Nivel D - $6.184.872.

Licenciado o profesional no licenciado (Grado 2):

Sin Especialización:

Nivel A - $3.821.274.

Nivel B - $4.992.967.

Nivel C - $5.831.713.

Nivel D - $6.968.892.

Con especialización:

Nivel A - $4.153.464.

Nivel B - $5.306.670.

Nivel C - $6.574.267.

Nivel D - $7.780.202.

Con maestría:

Nivel A - $4.394.463.

Nivel B - $5.741.913.

Nivel C - $6.706.468.

Nivel D - $8.014.215.

Con doctorado:

Nivel A - $4.967.653.

Nivel B - $6.490.858.

Nivel C - $7.581.222.

Nivel D - $9.059.548.

Licenciado o profesional no licenciado con maestría o con doctorado (Grado 3):

Con maestría:

Nivel A - $6.395.544.

Nivel B - $7.572.568.

Nivel C - $9.365.412.

Nivel D - $10.851.730.

Con doctorado:

Nivel A - $8.484.182.

Nivel B - $9.959.374.

Nivel C - $12.576.133.

Nivel D - $14.436.985.

Con esto en cuenta, cabe acotar que estas fijaciones tendrán adiciones de auxilio de transporte para quienes devenguen un salario inferior a 2 SMMLV ($3.502.810), mientras que la prima de alimentación será añadida a quienes devenguen hasta $3.223.757.

Añadido a esto, quedaron regidos los valores por hora extra, que según el grado de estudios, escalafón y nivel salarial puede comenzar desde los $15.618 pesos hasta los $61.860.

Así queda el régimen salarial para los docentes y directivos docentes regidos por el Decreto Ley 2277 de 1979

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Grado Escalafón — Asignación Básica Mensual

A — 1.800.860.

B — 1.994.953.

1 — 2.235.742.

2 — 2.317.496.

3 — 2.459.305.

4 — 2.556.387.

5 — 2.717.624.

6 — 2.874.688.

7 — 3.217.125.

8 — 3.533.807.

9 — 3.914.723.

10 — 4.286.335.

11 — 4.894.390.

12 — 5.822.164.

13 — 6.444.689.

14 — 7.339.832.

Asimismo, el Gobierno Nacional añade la asignación básica mensual para aquellos educadores que no hagan parte de un escalafón y entraron en las plantas de personal anterior a la vigencia del Decreto Ley 1278 de 2002.

Bachiller — 1.667.209.

— 1.667.209. Técnico Profesional o Tecnólogo — 2.206.982.

— 2.206.982. Profesional Universitario — 2.696.742.

Finalmente, vale acotar que quienes desempeñen labores directivas como rector, coordinador o director de centros educativos, recibirá un reconocimiento adicional que puede variar entre el 10 al 35% según el tipo de institución a la que hace parte. Se tendrán en cuenta la cantidad de estudiantes y número de jornadas que maneje cada organismo.

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