La Casa de la TV Pública regresa al Ficci como punto de encuentro de la industria audiovisual

Este año, la Casa de la TV Pública, el espacio donde el Ministerio TIC celebra las producciones regionales durante el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci),regresa en un nuevo lugar,y con más oportunidades de interacción, conexión y formación. Las puertas se abren el próximo 15 de abril, en la Casa Trujillo, en pleno centro histórico de la ciudad, y su programación va hasta el 17 de abril.

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Durante tres días, la Casa reunirá a creadores, productores, estudiantes, representantes y talento de los canales públicos y comunidad en general, con una agenda que combina conversaciones sobre la industria, formación, estrenos y encuentros profesionales. Desde el año pasado, este lugar se ha venidoconsolidando como un punto de conexión entre quienes hacen y quienes siguen la televisión pública en el país.

La programación crece este año frente a 2025, tantoen número de actividades como en participación de actores del sector, incorporando más espacios académicos, presentaciones de proyectos y actividades de networking. La agenda incluye el lanzamiento de importantes convocatorias audiovisuales del Ministerio TIC, paneles sobre producción y circulación de contenidos, y muestras especiales de proyectos desarrollados por la televisión pública.

También habrá espaciopara estrenos de contenidos de Abre Cámara,presentaciones de nuevas producciones y transmisiones en vivo por los canales regionales del país, fortaleciendo lapresencia de la televisión pública dentro del Ficci y su conexión con otros escenarios del sector audiovisual. También está planeado que la Ministra TIC, Carina Murcia, participe en algunos de estos eventos.

Además de su componente académico y de exhibición, la Casa de la TV Pública funcionará como un espacio para generar alianzas, facilitar encuentros entre productores y canales, y promover la circulación de contenidos en distintos mercados.

Con entrada abiertay una programación llena de eventosde alto interés, la Casa de la TV Públicacontinúa posicionándose como uno de los espaciosclave para acercarla

televisión públicaa la industria y a las audiencias, en medio de un espaciotan relevante para el sector, como el Ficci.

Enel documentoadjuntopodrá conocer toda la programación dela Casa de la TV Pública.