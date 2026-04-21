La Premiación de los Mejores en el Cine Iberoamericano y Colombiano

Durante seis días, Cartagena se convirtió en epicentro del cine iberoamericano y colombiano, acogiendo más de 200 películas provenientes de 57 países. Cineastas, productores, actores, críticos y público en general se dieron cita en distintos escenarios de la ciudad, reafirmando el valor del cine como espacio de encuentro, reflexión y creación.

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Este año regresó la competencia, un regreso que tiene una gran importancia para la industria cinematográfica. La reactivación de este espacio de premiación no solo reafirma el compromiso del FICCI con el cine iberoamericano y colombiano, sino que también ofrece una plataforma fundamental para los cineastas emergentes y consolidados. Esta competencia brinda visibilidad a los mejores talentos, impulsa la creación de nuevas narrativas y contribuye al fortalecimiento del cine como motor de desarrollo cultural y económico, consolidándose como un referente imprescindible para la industria audiovisual de la región.

“Estoy profundamente agradecida por estos seis días maravillosos llenos de cine, historias y mucha pasión. Es un honor que la competencia haya regresado este año, y este espacio está dedicado a reconocer el talento y esfuerzo de los mejores cineastas. Gracias a todos por ser parte de este festival, que una vez más demuestra el poder del cine para conectar, emocionar y transformar”, Afirmó Margarita Díaz, Directora del Festival.

También se realizó un homenaje a Salvo Basile, reconocido por su invaluable aporte al cine colombiano. Su trayectoria como productor y su dedicación al cine nacional fueron celebrados, recordando su incansable trabajo para visibilizar el cine colombiano a nivel internacional. Este tributo resaltó su impacto en la industria cinematográfica y su compromiso con el fortalecimiento de la cultura audiovisual del país.

Estos fueron los ganadores de la noche:

Reconocimiento a la Sostenibilidad

En alianza con Crepes & Waffles

-Mención especial – Cortometraje

Montaña luminosa – Dir. Lony Welter (Colombia, 2026, 25 min)

-Ganador – Cortometraje ($10.000.000)

Agua fría – Dir. Meme Cabello, Antonia Martínez Valls (Chile, 2025, 18 min)

-Mención especial – Largometraje

Bosque arriba en la montaña – Dir. Sofía Bordenave (Argentina, 2026, 91 min)

-Ganador – Largometraje ($20.000.000)

El hogar fue sepultado en esa tierra que nunca pudimos encontrar – Dir. Deimer Quintero (Colombia, 2026, 92 min)

Competencia Iberoamérica – Cortometraje

- Mejor Contribución Artística

O mapa em que estão os meus pés – Dir. Luciano Pedro Jr (Brasil, 2025, 14 min)

- Mejor Dirección

Pajuyuk – Dir. Ruby Chasi (Ecuador, 2025, 18 min)

- Mejor Cortometraje ($10.000.000)

Agua fría – Dir. Meme Cabello, Antonia Martínez Valls (Chile, 2025, 18 min)

Competencia Colombia – Cortometraje

-Premio del Público ($5.000.000)

Sombras en la niebla – Dir. Pedro Pablo Vega Reyes (Colombia, 2026, 25 min)

-Mejor Contribución Artística

Decaer – Dir. Juan Camilo González (2026, 7 min)

-Mejor Cortometraje Universitario

Madres de nacimiento – Dir. Gloria Isabel Gómez (Colombia/Francia, 2026, 8 min)

-Mejor Dirección

Sombras en la niebla – Dir. Pedro Pablo Vega Reyes

-Mención especial

Filme pin – Dir. María Rojas, Andrés Jurado (Colombia/Portugal, 2026, 7 min)

-Mejor Cortometraje ($10.000.000)

Futuros luminosos – Dir. Ismael García Ramírez (Colombia, 2026, 25 min)

Competencia Cine en los Barrios

En alianza con Coca-Cola

- Mejor Interpretación

Yuri Gomes en Feito pipa – Dir. Allan Deberton (Brasil, 2026, 93 min)

- Mejor Largometraje ($15.000.000)

Si no ardemos cómo iluminar la noche – Dir. Kim Torres (Costa Rica/México, 2025, 85 min)

Competencia Iberoamérica – Largometraje

-Mejor Contribución Artística

Equipo de edición de O riso e faca – Dir. Pedro Pinho (Portugal/Francia/Brasil/Rumanía, 2025, 217 min)

-Mejor Interpretación

Teresita Sánchez en Lo demás es ruido – Dir. Nicolás Pereda (Alemania, Canadá, 2026, 70 min)

-Gran Premio del Jurado

Chicas tristes – Dir. Fernanda Tovar (México/España/Francia, 2026, 90 min)

-Mejor Dirección ($10.000.000)

Milagros Mumenthaler por Las corrientes (Suiza/Argentina, 2025, 104 min)

-Mejor Largometraje ($20.000.000)

Lo demás es ruido – Dir. Nicolás Pereda (México/Alemania/Canadá, 2026, 70 min)

-Documental Iberoamericano candidato a los Premios Óscar 2027

Nuestra tierra – Dir. Lucrecia Martel (Argentina, Estados Unidos, México, Francia, Países Bajos, Dinamarca, 2025, 122 min)

Competencia Colombia – Largometraje

- Premio del Público ($10.000.000)

El hogar fue sepultado en esa tierra que nunca pudimos encontrar – Dir. Deimer Quintero (Colombia, 2026, 92 min)

-Mejor Contribución Artística

El hogar fue sepultado en esa tierra que nunca pudimos encontrar – Dir. Deimer Quintero (Colombia, 2026, 92 min)

-Mejor Interpretación

Manuel para invocar fantasmas – Dir. Juliana Zuluaga (Colombia, 2026, 71 min)

-Mejor Ópera Prima

Piedras preciosas – Dir. Simón Vélez (Colombia, Portugal, 2026, 70 min)

-Gran Premio del Jurado

Piedras preciosas – Dir. Simón Vélez (Colombia, Portugal, 2026, 70 min)

-Mejor Dirección ($10.000.000)

Las almas ni los ojos – Dir. Canela Reyes, César Jaimes (Colombia, Alemania, 2026, 76 min)

-Mejor Largometraje ($20.000.000)

El hogar fue sepultado en esa tierra que nunca pudimos encontrar – Dir. Deimer Quintero (Colombia, 2026, 92 min)

El festival contó con el apoyo de entidades públicas y privadas, entre ellas el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Ministerio TIC, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur, ProImágenes Colombia, la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía de Cartagena, así como aliados internacionales y marcas como Netflix, Coca-Cola y Dolby.

La noche concluyó con la proyección del largometraje ganador de la Competencia Iberoamericana, recordando que, aunque el festival termina, el cine continúa